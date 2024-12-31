2025 YEMEK ÜCRETİ BELLİ OLDU! GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

2025 yılı günlük yemek ücreti 1 Ocak’tan itibaren KDV dahil olarak yeniden belirlendi. 2024 yılında 187 lira olan yemek ücreti yüzde 41.18 arttı.

Türkiye'de çalışanlara verilecek olan günlük yemek ücreti 240 lira oldu. Yüzde 10 KDV dahil minimum ödenmesi gereken yemek ücreti ise 264 lira olarak belirlendi.

Böylece, aylık 6 bin 240 lira yemek parası vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek.