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Yemek yedikten sonra yüzmek için beklememiz gerekir: Gerçek mi mit mi?

Küçük yaşlardan beri ebeveynlerimiz bizi yemek yedikten hemen sonra yüzmenin yanlış olduğuna dair uyarıyor. Bunun gerçeklik payı var mı yoksa bu da sadece kulaktan dolma bir bilgi mi? İşte, detaylar...

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  • Yemek yedikten sonra yüzmek için beklememiz gerekir: Gerçek mi mit mi?

    Küçüklüğümüzden beri duyduğumuz ve artık bunu bir gerçek olarak kabul ettiğimiz "yemekten sonra yüzmek zararlıdır" ifadesi aslında gerçeği yansıtmıyor.
  • Yemek yedikten sonra yüzmek için beklememiz gerekir: Gerçek mi mit mi?

    Duke Primary Care Timberlyne hastanesinde aile hekimi olan Dr. Mark Messick, konuya açıklık getiriyor. Yemek yedikten sonra sindirim sistemi, sindirime başlamak için vücuttaki kanı kullanmaya başlar. Ancak vücudun diğer bölgelerinde herhangi bir bozulmaya yol açmaz. 
  • Yemek yedikten sonra yüzmek için beklememiz gerekir: Gerçek mi mit mi?

    Dr. Messick; yemekten sonra yüzmenin herhangi bir tehlikesi olmadığını ve kişinin yaşayabileceği en büyük zorluğun ufak bir kramp olduğunu belirtiyor.
  • Yemek yedikten sonra yüzmek için beklememiz gerekir: Gerçek mi mit mi?

    Bu durumun kanıtı olarak önceki vakaları ele alabiliriz. Bu zamana kadar kayıtlara, yemek yedikten hemen sonra yüzdüğü için ölen bir vaka geçmedi. 

    Hatta bazı profesyonel yüzücülerin, antrenman arasında enerji için yemek yediği de biliniyor.
  • Yemek yedikten sonra yüzmek için beklememiz gerekir: Gerçek mi mit mi?

    Bununla beraber, BBC'de yayınlanan bir haberde, profesyonel yüzücülerin yemek yedikten sonra hemen yüzmediklerini ancak bir kramp yaşasalar bile bunun yemekten değil harcadıkları fazla efordan olduğu yazıyor. 

    Kaynak: Mental Floss, Duke Health

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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