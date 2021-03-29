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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknoloji'Yemeksepeti şifrelerinizi değiştirin!' Haberler
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"Yemeksepeti kullanıcıları diğer hesaplarının şifrelerini de değiştirmeli!"

Online yemek siparişi platformu Yemeksepeti’nin uğradığı siber saldırıyla ilgili yankılar sürüyor. Kullanıcıların ad-soyad, doğum tarihi, telefon numaraları, e-posta adresleri, adres bilgileri ve SHA-256 algoritması ile şifrelenmiş parolaların ele geçirildiği saldırıyla ilgili olarak siber güvenlik uzmanları, sadece Yemeksepeti’ndeki şifrenizi değil, benzer e-posta adresi ve şifre kombinasyonuyla giriş yaptığınız diğer hesap şifrelerini ve kredi kartı bilgilerini de değiştirin” uyarısı yapıyor.

'Yemeksepeti şifrelerinizi değiştirin!' Haberler
'Diğer hesaplarınız da sepetlenmesin!'
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Online yemek siparişi girişimi Yemeksepeti, 27 Mart 2021 Cumartesi günü yaptığı açıklamada 25 Mart 2021 Perşembe günü sabah saatlerinde bir saldırıya uğradıklarını fark ettiklerini söyledi ve ad-soyad, doğum tarihi, telefon numaraları, e-posta adresleri, adres bilgileri ve SHA-256 algoritması ile şifrelenmiş parolaların yer aldığı veri tabanının siber korsanlar tarafından ele geçirildiği bilgisini verdi.

Siber güvenlik kuruluşu Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, SHA-256 ile şifrelenmiş parolaların kırılmasının oldukça zor olduğunu ve şifrelere düz metin olarak ulaşılmadığını belirterek kullanıcıların yine de her ihtimale karşı mutlaka şifrelerini, benzer mail adresi ve şifre kombinasyonuyla giriş yaptıkları diğer hesap şifrelerini ve kredi kartı bilgilerini değiştirmesi gerektiğini söylüyor.

‘SOSYAL MÜHENDİSLİK VE HEDEFLİ OLTALAMA SALDIRILARINDA KULLANILABİLİR’

Henüz veri ihlalinden kaç kişinin etkilendiğine dair bir bilgi paylaşılmadı. Şirketten yapılan açıklamada “Kredi kartı bilgileriniz MasterCard altyapısı ile korumalı olarak Yemeksepeti veri tabanları dışında ve tamamen güvenli olarak saklanmaktadır” ve “Yemeksepeti giriş şifreniz bizim veri tabanlarımızda, sizlerin güvenliği gereği SHA-256 kriptografik algoritmasi ile maskelenmiş olarak tutulmaktadır.

Dolayısıyla şifreniz korsanlar tarafından görüntülenemez. Hesabınıza 3. kişilerin bu yüzden giriş yapması mümkün değildir” uyarılarına yer verildi.

Ancak Alev Akkoyunlu’ya göre Dark Web’de SHA-256 algoritmasındaki şifreleri kırmak için kaba kuvvet olarak adlandırılan deneme yanılma yöntemlerinde kullanılmak üzere milyarlarca şifrenin olduğu bir arşiv bulunuyor.

Bu arşivler ile birçok güçsüz parolaya ve mail adresi şifresine erişilebilir. Bununla birlikte ele geçirilen ad-soyad, doğum tarihi, e-posta adresleri ve adres bilgilerinin özellikle sosyal mühendislikle tasarlanmış hedefli oltalama saldırılarında kullanılabileceğini belirten Akkoyunlu, kullanıcıların olası dolandırıcılıklara karşı tetikte olması gerektiği uyarısında bulundu.

YEMEKSEPETİ KULLANICILARI NE YAPMALI?

Alev Akkoyunlu, veri ihlaline uğrayan Yemeksepeti kullanıcılarına şu 4 uyarıyı yaptı:

1- Şifrelerinizi daha zor bir şifre ile değiştirin

Şifrelerin düzenli periyotlarla değiştirilmesi bir alışkanlık haline getirilmeli ve her zaman büyük-küçük harflerin yer aldığı, alfa numerik zor şifreler kullanılmalı. Veri ihlallerinin ardından ise her ihtimale karşı şifreler değiştirilmeli.

2- Mail adresinizin şifresini değiştirin

Birçok kullanıcı tek bir şifreyi tüm hesap ve mail adresi kombinasyonlarında kullanıyor. Bu nedenle veri ihlaline uğrayan platform için kullandığınız e-posta adresi ve şifre kombinasyonunu başta mail adresiniz olmak üzere diğer tüm kullandığınız hesaplarda değiştirmelisiniz.

3- Tanımlı kart bilgilerinizi yeni bir sanal kart ile değiştirin

Kredi kartı bilgileri güvenli bir şekilde saklansa da online alışverişlerde her zaman sanal kart kullanılmalı ve limitleri kontrol edilmeli. Bu sayede bir veri ihlali durumunda hızlıca kartınızı iptal edip yeni oluşturduğunuz bir sanal kart ile işlemlerinize devam edebilirsiniz.

4- Sosyal mühendislik ve hedefli oltalama saldırılarına karşı tetikte olun

Şirketten yapılan açıklamada ad-soyad, doğum tarihi, e-posta adresleri ve adres bilgilerinin de ele geçirildiği bilgisi verildi. Sizi arayarak adınız ve soyadınızla hitap eden, adres bilginizi bilen ve e-posta adresinize mail gönderebilen bir dolandırıcı, sosyal mühendislik yöntemlerini kullanarak daha inandırıcı olabilir. Bunun gibi olası oltalama saldırılarına karşı daima tetikte olmalı, kurumların ve şirketlerin kendi sitelerinden işlem yapmalı ve e-posta ile gönderilen linklere tıklarken temkinli olmalısınız.

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