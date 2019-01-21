18 Ocak 2019 tarihli Yemekteyiz yarışmasında haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz'de kim elendi? Soruları araştırılmaya devam ediyor. Sunuculuğunu Onur Büyüktopçu'nun yaptığı Yemekteyiz programında yine yarışmacılar arasında kıyasıya bir çekişme yaşandı. 10.000 TL değerindeki para ödülünü almak için yarışmacılar mücadele etti.

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz'in 18 Ocak tarihli yayınında,

Yeliz Hanım, 18 puan alarak üçüncü,

Sibel Hanım, 18 puanla üçüncü,

Ayşegül Hanım, 11 puan alarak dördüncü,

Sefer bey, 25 puan larak haftanın ikincisi olurken,

Meryem hanım ise, 31 puan alarak haftanın birincisi oldu.