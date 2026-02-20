Yemekteyiz kim kazandı? 20 Şubat 2026 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 200 bin TL'yi kazanan açıklandı mı?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finaliyle izleyici karşısına çıktı. Dün 5.gün yarışmacısı 200 bin TL'lik ödül için yarıştı. Tüm hafta değerlendirilen tabaklar, menüler ve sunumlar, Cuma günü yapılan oylamalarla, haftanın kazanan ismini belirlemiş oluyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 20 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 200 bin TL'yi kazanan açıklandı mı?
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi Fatma oldu.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI
1.gün yarışmacısı - Fatma İpekoğlu
2.gün yarışmacısı - Fatime Soltanzade
3.gün yarışmacısı - Aynur Şengül
4.gün yarışmacısı - Levent Bülbül
5.gün yarışmacısı - Efe Efeoğlu