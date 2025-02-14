Yemekteyiz kim kazandı? 14 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, ödülü kim aldı?
Yemekteyiz birincisi belli oldu. Haftanın finali heyecanı yaşanırken izleyicilerin gözleri "Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, birinci kim oldu?" sorularına çevrildi. Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları arasından bir isim 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. İşte, 14 Şubat 2025 puan durumu ile Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi olan yarışmacı hakkında bilgiler...
Yemekteyiz kazananı haftanın finalinde duyuruluyor. Bu haftaki yarışmacılar Mehmet Aslantaş, Yıldız Güngör, Aydan Mecit, Tolga Akgöl, Makbule Yıldız Aytan oldu. Peki 14 Şubat Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu?
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Yemekteyiz'de haftanın birincisi Aydan Hanım oldu. Toplamda 34 puan alan Aydan Hanım 150.000 TL ödülün sahibi oldu.
YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI
Mehmet Aslantaş
Yıldız Güngör
Aydan Mecit
Tolga Akgöl
Makbule Yıldız Aytan
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
TV8'de yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı hafta içi her gün 16.00'da yayınlanıyor. Her hafta 5 farklı yarışmacının yarıştığı programda yarışmacılar 150 bin TL'lik ödül için mutfak hünerlerini sergiliyor.