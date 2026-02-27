Canlı
        Haberler Bilgi Magazin Yemekteyiz kim kazandı? 27 Şubat 2026 Cuma Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu?

        Yemekteyiz kim kazandı? 27 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kazanan isim belli oldu. Birbirinden iddialı 5 yarışmacının her gün mutfakta hünerlerini gösterdiği yarışmada, birinci olan isim 200 bin TL'nin sahibi oldu. Peki, 27 Şubat 2026 Yemekteyiz kim kazandı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 13:25
        1

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve 200 bin TL'nin sahibi olan yarışmacı haftanın finalinde yarışmanın sunucu tarafından duyuruluyor. Bu haftaki yarışmacılar arasında Maziçin Koç, Beşir Dirlik, Hazal Ülker, Gamze Aydın, Mehmet Savaş Kuş yer alıyor. Peki 27 Şubat Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu?

        2

        YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

        Maziçin Koç

        Beşir Dirlik

        Hazal Ülker

        Gamze Aydın

        Mehmet Savaş Kuş

        3

        YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

        Yemekteyiz'de haftanın birincisi Beşir Dirlik oldu. Beşir Dirlik böylece 200 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu.

