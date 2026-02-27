Yemekteyiz kim kazandı? 27 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kazanan isim belli oldu. Birbirinden iddialı 5 yarışmacının her gün mutfakta hünerlerini gösterdiği yarışmada, birinci olan isim 200 bin TL'nin sahibi oldu. Peki, 27 Şubat 2026 Yemekteyiz kim kazandı?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve 200 bin TL'nin sahibi olan yarışmacı haftanın finalinde yarışmanın sunucu tarafından duyuruluyor. Bu haftaki yarışmacılar arasında Maziçin Koç, Beşir Dirlik, Hazal Ülker, Gamze Aydın, Mehmet Savaş Kuş yer alıyor. Peki 27 Şubat Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu?
YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI
Maziçin Koç
Beşir Dirlik
Hazal Ülker
Gamze Aydın
Mehmet Savaş Kuş
YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Yemekteyiz'de haftanın birincisi Beşir Dirlik oldu. Beşir Dirlik böylece 200 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu.
