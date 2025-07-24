Yemen Bayrağı Nedir? Yemen Bayrağının Üzerinde Hangi Semboller ve Renkler Var, Anlamı Ne?

Yemen Bayrağı Nedir?

Yemen bayrağının içeriği ile ilgili detayları merak edenler, Yemen bayrağı nedir sorusunu sıkça dile getiriyor. Peki Yemen bayrağı nedir? Bu bayrak, 22 Mayıs 1990 tarihinde Kuzey ve Güney Yemen'in birleşmesiyle resmiyet kazanan bir ulusal semboldür. Bu tarihten itibaren Yemen Cumhuriyeti'nin resmî bayrağı olarak kullanılmaktadır. Bayrak, yatay olarak üç eşit şeritten oluşur ve bu şeritler sırasıyla üstten alta kırmızı, beyaz ve siyah renklerden meydana gelir. Yemen bayrağı, Pan-Arap renklerini taşıyan birçok Arap ülkesinin bayraklarıyla benzerlik gösterir. Yemen bayrağının tasarımı oldukça sade görünse de, her bir rengi tarihî ve politik açıdan derin anlamlar barındırır. Bu nedenle Yemen bayrağı anlamı, içinde tüm bu unsurları taşır diyebiliriz. Onun için öncelikle, Yemen bayrağı rengi konusuna yer vererek ardından Yemen bayrağında hangi semboller var sorusunu yanıtlayacağız…

Yemen Bayrağı Anlamı ve Yemen Bayrağı Rengi

Yemen bayrağı anlamı, bayrak tasarımında kullanılan üç renk ile doğrudan ilişkilidir. Her renk, Yemen’in tarihi mücadelelerini, halkının değerlerini ve Arap dünyasıyla olan bağlarını temsil eder. Bayrakta kullanılan üç renk; kırmızı, beyaz ve siyahtır.