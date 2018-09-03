Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, ülkenin geçici başkenti Aden'de yaşanan gösterilerin akabinde, ekonomik durumun derhal gözden geçirilmesi talimatını verdi. AA'nın Yemen haber ajansı SABA'ya dayandırdığı habere göre, Hadi'nin başkanlık ettiği ekonomi komisyonu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Korgeneral Muhsin Salih ve Başbakan Ahmed bin Dağr'ın katılımıyla Aden'de toplandı.

Hadi, toplantıda ekonomik durumun incelemeye alınması, gıda ve hizmet sektöründe eski istikrarın yeniden sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması konusunda talimat verdi. Vergi, gümrük ve diğer gelirlerin Merkez Bankasına aktarılması için farklı alanlarda gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Hadi, Marib, Şebve ve Hadramevt petrolünün En-Neşime (Şebve) ve Ed-Dabbe (Hadramevt) Limanları üzerinden ihraç edilmesi, Şebve'deki Bilhaf Limanı'ndan ise gaz ihracatına başlanması talimatını dile getirdi.

Toplantıda ayrıca, kamu çalışanlarının maaşlarına zam yapılması kararlaştırıldı ve konunun takibi Başbakan Bin Dağr'a tevdi edildi.

Yemen riyalinin döviz karşısında değer kaybetmesi ve hayat pahalılığını protesto eden göstericiler dün Aden'de ana yolları trafiğe kapatmıştı. Ağustos ayı ortalarında 513 riyalde seyreden dolar, geçen günlerde hızlı bir şekilde değer kazanmış ve 600 riyale yükselmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ