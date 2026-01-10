Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Yemen'de fiili kontrol haritası değişti | Dış Haberler

        Yemen'de fiili kontrol haritası değişti

        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) kendisini feshetmesinin ardından, Yemen'de fiili kontrol dengesi değişti. Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, çeşitli askeri birliklerin komutasını üstlenecek Yüksek Askeri Komitenin kurulduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 21:12 Güncelleme: 10.01.2026 - 23:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yemen'de fiili kontrol haritası değişti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Meşruiyeti Destekleme Koalisyonu liderliğinde, çeşitli askeri birliklerin komutasını üstlenecek Yüksek Askeri Komitenin kurulduğunu duyurdu.

        Alimi, Yemen devlet televizyonunda yayımlanan görüntülü açıklamasında, ülkenin doğusundaki Hadramut ve Mahra vilayetlerinde, geçici başkent Aden'de ve kurtarılan diğer bölgelerdeki askeri kampların, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerinden başarıyla teslim alındığını belirtti.

        Yemen'deki tüm "ulusal güçlere" birlik çağrısında bulunan Alimi, "Ulusal güçlerin birleşmesini, birlikte hareket etmesini, bilgeliği öncelemesini ve enerjilerini devlet kurumlarını yeniden inşa etmeye ve İran tarafından desteklenen 'terörist Husi (Ensarullah Hareketi) milislerinin' darbesini sona erdirmeye adamalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yüksek Askeri Komitenin, çeşitli askeri birlikleri hazırlamak, donatmak, yönetmek ve onları bir sonraki aşamaya hazırlamak amacıyla Meşruiyeti Destekleme Koalisyonu güçlerinin komutasında kurulduğunu açıklayan Alimi, son günlerde alınan zor kararların amacının vatandaşları korumak ve onurlarını muhafaza etmek olduğunu vurguladı.

        Alimi, ayrıca anayasa, hukuk ve geçiş sürecinin referans çerçevesine bağlı kalmanın gerekliliğine dikkati çekerek, "Güney'in haklı davasının Konsey ve hükümetin öncelikleri arasında ilk sırada yer aldığını" kaydetti.

        FİİLİ HARİTA DEĞİŞTİ

        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi’nin (GGK) 9 Ocak'ta kendisini ve tüm kurumlarını feshettiğini açıklamasının ardından Yemen’de fiili kontrol dengesi yeniden şekil aldı.

        GGK’nin sahneden çekilmesiyle, uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti ülkenin doğu ve güneyindeki birçok vilayette kontrolü yeniden sağladı.

        Husiler ise 2014’ten bu yana denetimlerinde tuttukları kuzey ve batı bölgelerinde varlığını sürdürüyor.

        Yemen hükümetinin kontrol ettiği bölgeler

        Haritaya göre Yemen hükümeti, ülkenin güneyi ve doğusunda geniş bir coğrafyada fiili kontrolü elinde bulunduruyor.

        REKLAM

        Hükümet güçleri, geçici başkent Aden ile birlikte Taiz, Lahic, Dali, Ebyen, Şebve, Marib, Cevf, Hadramevt ve El-Mehra vilayetlerinde askeri ve idari hakimiyet sağladı.

        Bu vilayetler, Suudi Arabistan ve Umman sınırlarına uzanan hatlar, petrol ve doğal gaz sahaları, limanlar ve ana ulaşım güzergahları açısından stratejik önem taşıyor.

        Özellikle Hadramevt ve Mehra, hem enerji kaynakları hem Umman sınırına yakınlığı nedeniyle uzun süredir bölgesel güç mücadelesinin merkezinde yer alıyordu.

        Hükümete bağlı birliklerin bu bölgelerde kamu kurumları, havaalanları, limanlar ve kara yollarında konuşlandığı, güvenlik ve idari yapıların yeniden tesis edilmeye çalışıldığı belirtiliyor.

        Husilerin kontrolündeki bölgeler

        İran destekli Husiler ise başkent Sana başta olmak üzere ülkenin kuzey ve batısındaki vilayetlerde fiili denetimini sürdürüyor.

        Haritaya göre Husiler, Sana, Beyda, İbb, Reyme, Hudeyde, Mahvit, Hacce, Amran, Sada ve Hazm vilayetlerini kontrol ediyor.

        Bu bölgeler, Husilerin askeri, siyasi ve idari merkezlerini barındırıyor. Özellikle Sana, hareketin siyasi merkezi olma özelliğini korurken, Hudeyde vilayeti Kızıldeniz kıyısındaki limanı nedeniyle insani yardımlar, ticaret ve askeri lojistik açısından stratejik önem taşıyor.

        REKLAM

        Ayrıca Sada ve Hacce, Suudi Arabistan sınırına yakın konumlarıyla Husilerin sınır hattındaki askeri varlığının yoğunlaştığı bölgeler arasında yer alıyor.

        GGK sonrası yeni denge

        BAE destekli Güney Geçiş Konseyi’nin kendisini feshetmesiyle, Yemen’de güneydeki ayrılıkçı yapı fiilen sona ermiş oldu.

        Böylece daha önce GGK kontrolünde bulunan Aden ve çevresi ile doğu vilayetleri, yeniden Yemen hükümetinin idaresine geçti.

        Mevcut tabloda Yemen’de fiili kontrol, uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti ile Husiler arasında iki ana güç merkezi etrafında şekillenmiş durumda.

        Bu durum, ülkedeki çatışmanın artık güneydeki ayrılıkçı unsurlardan ziyade, hükümet ile Husiler arasındaki ana cepheye odaklandığını gösteriyor.

        Yemen'deki gelişmeler

        BAE destekli GGK'ya bağlı güçler, Aralık 2025'in başlarında ülke yüz ölçümünün yaklaşık yarısını oluşturan Hadramevt ve El-Mehra vilayetlerini ele geçirmişti.

        REKLAM

        Konseyin, yerel, bölgesel ve uluslararası çağrılara rağmen geri çekilmeyi reddetmesi üzerine, Suudi Arabistan liderliğindeki Meşruiyeti Destekleme Koalisyonunun desteğiyle başlatılan operasyonlar kapsamında söz konusu vilayetlerin kontrolü yeniden sağlanmıştı.

        Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Aydarus ez-Zübeydi'ye bağlı güçlere yönelik operasyonun ardından Zübeydi'nin BAE'ye kaçtığını ifade etmişti.

        Art arda yaşanan askeri ve siyasi gelişmelerin ardından GGK, kendini feshettiğini açıklamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık Ve Net - 7 Ocak 2026 (Halep SDG'den Temizlenecek Mi?)

        Suriye ordusundan SDG'ye kuşatma. Halep'te şu an neler oluyor? Halep SDG'den temizlenecek mi? Halep'teki çatışmaların arkası ne? PKK/SDG'nin Halep planı ne? Halep'te SDG saldırılarının asıl hedefi ne? Suriye'de İsrail'in planları neler? SDG-İsrail oyunu nasıl bozulacak? Suriye'de sıcak gece, sahada neler oluyor? Açık ve Net'te Sena Alkan sordu; Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör, Independent Türkçe GYY. Nevzat Çiçek, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Ali Tekin, Gazeteci Gürkan Zengin ve Kent Üniversitesi Öğretim Görevlisi E. KUR. ALB. Ünal Atabay anlattı.  

        #YEMEN
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süper Kupa Fenerbahçe'nin!
        Süper Kupa Fenerbahçe'nin!
        Fenerbahçe kupasına kavuştu!
        Fenerbahçe kupasına kavuştu!
        Ünlülerin Fenerbahçe bayramı
        Ünlülerin Fenerbahçe bayramı
        Guendouzi'den rüya gibi bir başlangıç!
        Guendouzi'den rüya gibi bir başlangıç!
        "Bu taraftarın hocası olmak büyük bir zevk ve onur!"
        "Bu taraftarın hocası olmak büyük bir zevk ve onur!"
        "Kazanmayı hak eden taraf biz değildik!"
        "Kazanmayı hak eden taraf biz değildik!"
        Fenerbahçe'den art arda paylaşımlar!
        Fenerbahçe'den art arda paylaşımlar!
        Şanlıurfa’da tüp faciası: 3 ölü, 4 yaralı
        Şanlıurfa’da tüp faciası: 3 ölü, 4 yaralı
        Dev derbide penaltı ve kart itirazı!
        Dev derbide penaltı ve kart itirazı!
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Yangından cinayet çıktı
        Yangından cinayet çıktı
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner