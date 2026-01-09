Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Yemen'de GGK kendini feshetti | Dış Haberler

        Yemen'de GGK kendini feshetti

        Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi, (GGK) tüm ana ve tali kurum ve organlarını feshettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 19:50 Güncelleme: 09.01.2026 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yemen'de GGK kendini feshetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi, (GGK) tüm ana ve tali kurum ve organlarını feshettiğini duyurdu.

        Yemen resmi ajansı SABA'ya göre, GGK'nın feshini GGK Başkanlık Komitesi Genel Sekreteri Abdurrahman es-Subeyhi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da açıkladı.

        Yemen'deki GGK'nın tüm ana ve tali kurumlarını feshettiğini belirten Subeyhi, GGK'nın ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki ofislerinin de kapatıldığını söyledi.

        Bu kararın Suudi Arabistan'daki Diyalog Konferansı'na katılım hazırlıkları kapsamında Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde yaşanan son gelişmeler ışığında alındığını kaydeden Subeyhi, güneye ilişkin hedeflerini gerçekleştirmek için çalışacaklarını vurguladı.

        REKLAM

        GGK'nın "Hadramevt ve Mehra vilayetlerine yönelik askeri operasyon kararına katılmadığını" belirten Subeyhi, söz konusu operasyonun "güney saflarının birliğine zarar verdiğini ve Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonla ilişkilere olumsuz yansıdığını" kaydetti.

        Subeyhi , GGK'nın varlığının sürdürülmesinin "kuruluş amacına hizmet etmediğini, güney halkının davasını taşımak, onu temsil etmek ve beklentilerinin gerçekleşmesi ile devletinin yeniden kazanılması yönünde liderlik etmek hedeflerine artık katkı sunmadığını" vurguladı.

        Suudi Arabistan’ın güney halkının ihtiyaçlarını karşılayan önlemleri ve çözümlerinin takdir edildiğini söyleyen Subeyhi, güneydeki farklı etkin şahsiyet ve liderlere, kapsamlı güney meselesine ilişkin Diyalog Konferansı sürecine katılmaları çağrısında bulundu.

        Subeyhi, toplantıya katılacak kişilerin güney halkının sorununa çözüm getirecek bir vizyon ve yaklaşım üzerinde uzlaşmalarını, halkın özgür iradesine uygun olarak beklentilerinin karşılanmasını ve kapsayıcı bir güney çerçevesinin oluşturulmasını temenni ettiğini aktardı.

        REKLAM

        Suudi Arabistan Savunma Bakanı, güney meselesinin diyalogla halledileceğini söyledi

        Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, güney meselesinin, Riyad'da gerçekleştirilecek Diyalog Konferansı yoluyla uluslararası toplumun desteğiyle somut bir sürece girdiğini kaydetti.

        Bin Selman, konferans kapsamında güneyli kesimlerin bir araya getirilerek irade ve beklentilerini karşılayacak adil çözümler için kapsamlı bir çerçeve oluşturulmasının amaçlandığını ifade etti.

        GGK'nin feshedilmesi yönünde alınan kararın, güney meselesinin geleceği için cesur bir adım olduğunu kaydeden Suudi Bakan, kararın güneyin diğer kesimlerinin de Diyalog Konferansı’na katılımını teşvik ettiğini belirtti.

        Suudi Arabistan, 3 Ocak'ta Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi’nin talebi doğrultusunda, güneydeki tüm gruplara mevcut krizin aşılması için kapsamlı konferans çağrısında bulunmuştu.

        Yemen'deki gelişmeler

        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine bağlı güçler, Aralık 2025'in başlarında ülke yüz ölçümünün yaklaşık yarısını oluşturan Hadramevt ve Mehra vilayetlerini ele geçirmişti.

        REKLAM

        Konseyin yerel, bölgesel ve uluslararası çağrılara rağmen geri çekilmeyi reddetmesi üzerine, Suudi Arabistan liderliğindeki Meşruiyeti Destekleme Koalisyonunun desteğiyle başlatılan operasyonlar kapsamında söz konusu vilayetlerin kontrolü yeniden sağlanmıştı.

        Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Zübeydi'ye bağlı güçlere yönelik Dali bölgesinde gece saatlerinde "önleyici saldırı" yapıldığını söylemişti.

        Maliki ayrıca, Yemen'deki gelişmeleri görüşmek üzere Riyad'da düzenlenecek konferansa katılması beklenen Zübeydi'nin BAE'ye kaçtığını ifade etmişti.

        Yemen Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada ise GGK Başkanı Zübeydi'nin konsey üyeliğinin iptal edildiği ve hakkında "vatana ihanet" suçlaması dahil adli süreç başlatıldığı bildirilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor

        Ekiplerin arama faaliyetleri MANİSA (AA) - Manisanın Demirci ilçesinde kaybolan kadının bulunması için başlatılan çalışmalar 7. gününde devam ediyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        43 Süper Lig antrenörü PFDK'ya sevk edildi!
        43 Süper Lig antrenörü PFDK'ya sevk edildi!
        Rusya: Oreşnik ile cevap verdik
        Rusya: Oreşnik ile cevap verdik
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saati değişti
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saati değişti
        Meteoroloji'den Marmara için cumartesi uyarısı! Prof. Dr. Kadıoğlu: Pazartesi evden çalışın
        Meteoroloji'den Marmara için cumartesi uyarısı! Prof. Dr. Kadıoğlu: Pazartesi evden çalışın
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!
        9 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        9 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        "Annemi babam boğdu hafriyat alanına çuvalda gömdük!"
        "Annemi babam boğdu hafriyat alanına çuvalda gömdük!"
        Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        En düşük emekli maaşına zam
        En düşük emekli maaşına zam
        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!
        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!
        İnsanlık tarihini yeniden yazan 773 bin yıllık keşif!
        İnsanlık tarihini yeniden yazan 773 bin yıllık keşif!
        Süper gripten korunmanın 6 etkili yolu!
        Süper gripten korunmanın 6 etkili yolu!
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip!
        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip!
        Stresle sağlıklı başa çıkmanın anahtarları
        Stresle sağlıklı başa çıkmanın anahtarları
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor