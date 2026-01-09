Yemen'de GGK kendini feshetti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi, (GGK) tüm ana ve tali kurum ve organlarını feshettiğini duyurdu.

Yemen resmi ajansı SABA'ya göre, GGK'nın feshini GGK Başkanlık Komitesi Genel Sekreteri Abdurrahman es-Subeyhi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da açıkladı.

Yemen'deki GGK'nın tüm ana ve tali kurumlarını feshettiğini belirten Subeyhi, GGK'nın ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki ofislerinin de kapatıldığını söyledi.

Bu kararın Suudi Arabistan'daki Diyalog Konferansı'na katılım hazırlıkları kapsamında Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde yaşanan son gelişmeler ışığında alındığını kaydeden Subeyhi, güneye ilişkin hedeflerini gerçekleştirmek için çalışacaklarını vurguladı.

GGK'nın "Hadramevt ve Mehra vilayetlerine yönelik askeri operasyon kararına katılmadığını" belirten Subeyhi, söz konusu operasyonun "güney saflarının birliğine zarar verdiğini ve Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonla ilişkilere olumsuz yansıdığını" kaydetti.

Subeyhi , GGK'nın varlığının sürdürülmesinin "kuruluş amacına hizmet etmediğini, güney halkının davasını taşımak, onu temsil etmek ve beklentilerinin gerçekleşmesi ile devletinin yeniden kazanılması yönünde liderlik etmek hedeflerine artık katkı sunmadığını" vurguladı.

Suudi Arabistan’ın güney halkının ihtiyaçlarını karşılayan önlemleri ve çözümlerinin takdir edildiğini söyleyen Subeyhi, güneydeki farklı etkin şahsiyet ve liderlere, kapsamlı güney meselesine ilişkin Diyalog Konferansı sürecine katılmaları çağrısında bulundu.

Subeyhi, toplantıya katılacak kişilerin güney halkının sorununa çözüm getirecek bir vizyon ve yaklaşım üzerinde uzlaşmalarını, halkın özgür iradesine uygun olarak beklentilerinin karşılanmasını ve kapsayıcı bir güney çerçevesinin oluşturulmasını temenni ettiğini aktardı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı, güney meselesinin diyalogla halledileceğini söyledi

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, güney meselesinin, Riyad'da gerçekleştirilecek Diyalog Konferansı yoluyla uluslararası toplumun desteğiyle somut bir sürece girdiğini kaydetti.

Bin Selman, konferans kapsamında güneyli kesimlerin bir araya getirilerek irade ve beklentilerini karşılayacak adil çözümler için kapsamlı bir çerçeve oluşturulmasının amaçlandığını ifade etti.

GGK'nin feshedilmesi yönünde alınan kararın, güney meselesinin geleceği için cesur bir adım olduğunu kaydeden Suudi Bakan, kararın güneyin diğer kesimlerinin de Diyalog Konferansı’na katılımını teşvik ettiğini belirtti.