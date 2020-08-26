Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaOrtadoğu
ABONE OL

Yemen'de Güney Geçiş Konseyi müzakereleri durdurdu

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için meşru hükümetle yürütülen müzakereleri askıya aldığını duyurdu

yemen
AA

Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Riyad Anlaşması'nın hamisi olması nedeniyle Suudi Arabistan'a, Riyad'daki müzakerelerin askıya alındığını belirten bir yazı gönderildiği bildirildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, karara gerekçe olarak hükümete bağlı güçlerin Ebyen'deki ateşkese uymaması ve gerilimi tırmandırması gösterildi. Haziran ayında ilan edilen ateşkesten bu yana hükümet güçlerinin gerçekleştirdiği 350 ihlalde, güney güçlerinden çok sayıda kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, El-Kaide ve DEAŞ unsurlarının da ülkenin güneyine sevk edildiği kaydedildi.

Hükümet güçlerinden GGK'nın kararına ilişkin açıklama yapılmadı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, 24 Haziran'da kapsamlı ateşkes için Ebyen'e gözlemciler göndermesinden sonra 27 Haziran'da tarafların ateşkese vardığı duyurulmuştu. Ateşkese rağmen GGK unsurları ile hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmalar devam etmişti.

RİYAD ANLAŞMASI KAPSAMINDAKİ GELİŞMELER

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın 29 Temmuz'da yayımladığı bir habere göre, Riyad yönetimi, Yemen hükümeti ile GGK arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın uygulanması ve ülkede istikrarın sağlanması için taraflara öneri sunmuştu.

Haberin ardından GGK Sözcüsü Nizar Heysem, Twitter hesabından, Konseyin, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna, Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için özerk yönetimden vazgeçtiğini duyurmuştu.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi de Suudi Arabistan'ın sunduğu öneri ve GGK'nin güney illerindeki "özerklik"ten vazgeçtiğini ilan etmesinin ardından çıkardığı kararnameyle, Ahmed Salim Rabi'nin yerine Ahmed Hamid Lemles'i yeni Aden Valisi olarak atamıştı. Tuğgeneral Muhammed Ahmed el-Hamidi ise Tümgeneral rütbesine yükseltilerek Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti.

Hadi, daha sonra Başbakan Muin Abdulmelik'i, Riyad Anlaşması uyarınca yeni bir hükümet kurmakla görevlendirmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İsrail-Lübnan sınırında hareketlilik: İsrail ordusu halkı uyardı
DÜNYAİsrail-Lübnan sınırında hareketlilik
ABD'de polis şiddetine karşı protestoların sürdüğü Wisconsin'de acil durum ilan edildi
DÜNYAWisconsin'de acil durum ilan edildi
Rusya, ABD'yi Belarus'un içişlerine karışmaması konusunda uyardı
DÜNYARusya'dan ABD'ye uyarı!
Ukrayna'dan Baykar Genel Müdürü Bayraktar'a devlet nişanı
DÜNYABaykar Genel Müdürü'ne devlet nişanı
Son dakika haberleri! Yunanistan açıklarında 80 düzensiz göçmeni taşıyan bot battı!
DÜNYAYunanistan açıklarında 80 düzensiz göçmen taşıyan bot ...
Hindistan'da çöken 5 katlı binanın enkazından 60 kişi kurtarıldı
DÜNYAHindistan'da çöken binanın enkazından 60 kişi ...
Dışişleri'nden ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün açıklamasına tepki!
DÜNYADışişleri'nden ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsüne ...
ABD'de polisin arkadan vurduğu siyahi Amerikalı Jacob Blake felçli kaldı
DÜNYAABD'de polisin vurduğu siyahi Blake felçli kaldı!
Suriye Anayasa Komitesi'nin 3. toplantısı marjındaki istişarelere ilişkin ortak açıklama yayımlandı
DÜNYASuriye Anayasa Komitesi'nin 3. toplantısına yönelik ...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Doğu Akdeniz'i görüştü!
DÜNYAÇavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla Doğu Akdeniz'i görüştü!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X