Yemen'deki Husiler, İngiltere ve İsrail'e ait gemileri vurduğunu açıkladı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, El-Mesire televizyonunda yayımlanan konuşmasında, bir İngiliz gemisinin Kızıldeniz'de füzelerle hedef alındığını ve geminin tam isabet vurulduğunu söyledi.

İşgal altındaki Filistin limanlarına giden 2 İsrail gemisinin de vurulduğunu kaydeden Seri, ilk geminin (MSC GRACEF) Hint Okyanusu'nda diğerinin ise (MSC GINA) Umman Denizi'nde balistik füzelerle hedef alındığı bilgisini verdi.

Seri, Gazze'deki saldırılar duruncaya dek İsrail gemilerinin, Kızıldeniz, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'ndan geçişine engel olacaklarını yineledi.

İsrail'den, Husilerin açıklamalarına henüz yanıt gelmedi.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

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Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.