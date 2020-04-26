AA

Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) ülkenin güneyindeki özerklik ilanını reddederek, bunu, geçen ağustosta başlayan silahlı isyanın devamı olarak niteledi.

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sözde Geçiş Konseyinin, güneyin idaresi konusundaki ısrarına ilişkin ilanı, geçen ağustostaki silahlı isyanın devamından başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

Hadrami, söz konusu ilanı, hükümetle konsey arasında, geçen kasımda imzalanan Riyad Anlaşması'ndan tamamen çekilme ve reddetme olarak kabul ettiğini belirtti.

Böyle bir ilanın tehlikeli ve felakete sürükleyen sonuçlarına dair sorumluluğun konseyde olduğuna işaret eden Hadrami, "Sözde konsey, Riyad Anlaşması'na göre uygulanması gerekenlerden üzerine düşeni yerine getirmekten ve aklı kullanmaktan geri duruyor. Devlete karşı silahlı isyanı sürdürme ilanıyla başarısızlığını örtmekte ve kaçışta ısrar ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aden'de geçen hafta cuma ve cumartesi günleri kamu hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar ve elektrik kesintileri sebebiyle öfkeli protestolar yapılmıştı.

Geçici başkent Aden'de tüm kontrol Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi'nin elinde bulunuyor. Geçen ağustosta, hükümet kuvvetleri ile konseye bağlı milisler arasında yaşanan çatışmaların sonunda Yemen hükümeti, kentten kovulmak zorunda kalmıştı. Husilerin Sana'dan çıkarttığı Yemen hükümeti, ikinci kez Aden'den çıkmak zorunda kalırken, uzmanlar bu ikinci darbenin planlayıcısının Birleşik Arap Emirlikleri olduğu konusunda hemfikirler.

RİYAD ANLAŞMASI

BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanmasına başlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi temeller üzerine bir anlaşmaya imza atılmıştı. Atılan imzalara rağmen, özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulamaya konmamıştı.

Yemen hükümetiyle GGK arasında Riyad Anlaşması'nın uygulanması amacıyla 20 Nisan'da yeniden bir anlaşma imzalanmıştı.