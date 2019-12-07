Yemin dizisinde bugün Reyhan Cavidan’ın oynadığı oyundan habersiz Emir’le ilgili haberi alınca şok olur. Cavidan’ın planından habersiz olan Reyhan, Emir hakkında gelen haberi öğrendiğinde neye uğradığını şaşırır. Köşeye sıkışan Kemal ve Narin, müfettişi evliliklerine ikna etmek zorundadır.

YEMİN DİZİSİ KONUSU

Reyhan taşrada doğmuş; geleneksel tarzda yetişmiş mütevazı, genç ve güzel bir kızdır. Annesinin ölümünden sonra hem öksüz hem yetim kalan Reyhan’ın hayatı hiç ummadığı bir anda değişir. Dayısı gibi sevip saydığı ülkenin sayılı zenginlerinden Hikmet Tarhun, memleketi Erzurum’a yaptığı sürpriz ziyarette, genç kızdan oğlu Emir’le evlenmesini ister. Reyhan, Hikmet’e büyük minnet duysa da hiç tanımadığı biriyle evlenmeyi kabul etmez. Çünkü bu kendisini hiç görmeyen Emir’e de haksızlık olacaktır. Ancak Hikmet’in herkesten sakladığı sırrı, genç kızı bu evliliğe mecbur bırakır. Oğlu için büyük planları olan Cavidan ise gelin olarak taşralı bir kıza asla rıza göstermeyecek, imzalar atıldıktan sonra da evliliklerini bitirmek için elinden geleni yapacaktır.

Emir’in kaderinin yeniden yazıldığı günlerde, amcası Kemal’in hayatı da evine giren davetsiz misafirle değişir. Şirket ortağı ve başarılı bir avukat olan Kemal, 5 yaşındaki kızıyla yaşayan bekâr bir babadır. Tüm dünyasını biricik kızı Masal üzerine kuran genç adamın, en büyük yarası ise kızının sessizliğidir. 3 yıl önce annesinin evi terk etmesiyle içine kapanan Masal, o günden sonra bir daha hiç konuşmamıştır. Kemal de o günden sonra bütün kadınlara kalbinin kapılarını kapatmıştır. Ta ki güzeller güzeli Leyla bir gece yarısı ansızın hayatına girinceye kadar. Leyla’nın davetsiz misafirliği, Kemal ve Masal için bir mucizenin kapısını aralar. O geceden sonra Kemal, Leyla ve Masal için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

YEMİN OYUNCU KADROSU

Oyuncular: Özge Yağız, Gökberk Demirci, Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Gül Arcan Gürses, Berkant Müftüler, Ceyda Olguner, Cansın Mina Gür, Tuğçe Ersoy Kacarski, Derya Kurtuluş Oktar, Mustafa Şimşek, Gözde Gündüzlü, Sıla Türkoğlu, Esra Demir Çoban, Yağmur Akdağ, Ali Dereli, Barış Gürses, Tuğgül Küçükoğlu, Can Çağlar

YEMİN DİZİSİ KADROSU

Yönetmenler: Ayhan Özen, Serkan Mut

Yardımcı Yönetmen: Kubilay Koçak

Görüntü Yönetmeni: Ümit Gabin

Proje-Hikâye: Nazmiye Yılmaz

Yapım: Karamel Yapım

Uygulayıcı Yapımcı: Armağan Pertez

Müzik: Minör Sanat Yönetmeni: Müslüm Çalasın

Kostüm Sorumlusu: Nezahat Terzi