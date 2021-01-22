Yemin törenine damga vuran yün eldivenlerin sırrı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

ABD'nin 46 Başkanı Joe Biden ile başkan yardımcısı Kamala Harris'in yemin töreni tüm dünya tarafından dikkatle izlenirken, Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın yün eldivenleri törene damga vurdu.

Sosyal medyada çokça konuşulan Sanders'ın eldivenlerinin hikayesi ortaya çıktı. Washington Post'ta yer alan haberde, Bernie Sanders'a eldivenleri eskimiş kazakları değerlendiren bir ilkokul öğretmenin hediye ettiği belirtildi.

Bernie'nin eldivenleri senatör seçildiği Vermont'ta bir öğretmen olan Jen Ellis tarafından özel yapıldığı ifade edildi.

Ellis 2 yıl önce senatöre eldivenleri hediye verdi ve o günden beri de Sanders eldivenleri seçim kampanyası dahil her yerde takıyor.

"GURUR VERİCİ"

Ellis, Sanders'ın yemin töreninde eldivenleri giymesinden mutluluk duyduğunu belirterek, "Bugün giydiği için gerçekten gurur duyuyorum. Hala takıyor olması hoş ve gurur verici. Açılış töreninde dünyaca ünlü tasarımcıların kıyafetlerini giyen insanlar vardı. Sonra eldivenlerimi giyen Bernie vardı" dedi.

Çevre sorunlarına büyük önem veren Sanders'ın eldivenleri eski kullanılmayan ve geri dönüştürülmüş yün kazaklardan yapılmış.