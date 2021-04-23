"İŞSİZ KALINCA İSTANBUL'A GELDİM"

Yaşadığı zorlukları kendisinde artıya çevirdiğini dile getiren Yener Çevik, "Benim için zorluklar öğretmenim. İşsiz kalınca İstanbul'a geldim. Doldurmadığım CV, bırakmadığım fabrika kalmadı. Evde tırnaklarımı yiyorum 'Ben niye başarılı olamıyorum?' diye. Çünkü iyi müzik yaptığımı biliyorum. Dedim ki; 'Savaş, savaş alanında kazanılır. Evde boş boş oturarak değil...' Burada da büyük bir savaş var" şeklinde konuştu.