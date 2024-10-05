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        Haberler Bilgi Alışveriş YENİ A101 AKTÜEL KATALOĞU: A101'e benzinli motosiklet ve yürüyüş bandı geliyor! Bu hafta A101 aktüel kataloğu indirimli ürünler neler?

        A101'e benzinli motosiklet ve yürüyüş bandı geliyor! İşte indirimli ürünler

        A101 aktüel kataloğu onlarca üründe indirimleri ile gündeme geldi. Alışveriş takipçilerinin merak ettiği A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. Peki, 10 Ekim bu hafta A101 kataloğunda neler indirime girdi? İşte A101'de haftanın fırsatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 19:52 Güncelleme: 05.10.2024 - 19:52
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        A101'de bu perşembe beyaz eşya ve teknoloji fırsatları dikkat çekiyor. Güncel A101 aktüel kataloğunda; teknolojik aletler, mutfak araç gereçleri ve kozmetik ürünlerin yanı sıra küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, giysi çeşitleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri yer alıyor. İşte 10 Ekim Perşembe A101 aktüel ürünler listesi...

        2

        A101 AKTÜEL KATALOĞU

        Apec 125 cc Benzinli Motosiklet için 39.990 TL

        3

        Triathlon Uzaktan Kumandalı Koşu ve Yürüyüş Bandı 4.990 TL

        4

        Moda Life Eva Genç Odası 5'li Set 15.900 TL

        5

        Toshiba 65' 4K Ultra HD Android Tv 21.999 TL

        JVC 50' 4K Ultra HD Android Tv 13.999 TL

        JVC 43' Full HD Android Led Tv 9.999 TL

        JVC 40' Full HD Smart Tv 8.999 TL

        Philips 32' HD Smart Tv 8.999 TL

        WD 2 TB Harici Disk 2.799 TL

        6

        Kütahya Porselen Yemek Tabağı 59 TL

        İpli Manuel Rondo Seti 215 TL

        Tek Fiyat Plastik Pastacılık Ürünleri 25 TL

        Plastik Ürün Çeşitleri 25 TL

        BienWood 3 Katlı Raf 279 TL

        BienWood Ahşap Üç Katlı Raf 229 TL

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