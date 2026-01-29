Habertürk
        Yeni aldıkları otomobille evlerine dönerken kaza yapan 3 kardeş hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Yeni aldıkları otomobille evlerine dönerken kaza yapan 3 kardeş hayatını kaybetti

        Gaziantep'te otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 53 yaşındaki Nihat Dündar ile kardeşleri 50 yaşındaki Hüseyin ve 48 yaşındaki Aydın Dündar hayatını kaybetti. Afyonkarahisar'dan aldıkları otomobille Gaziantep'e döndükleri öğrenilen kardeşlerin cenazeleri ailelerine teslim edilirken, TIR sürücüsü gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 12:04 Güncelleme: 29.01.2026 - 12:04
        Yeni arabaları 3 kardeşe mezar oldu
        Gaziantep’te TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Nihat Dündar (53) ile yanındaki kardeşleri Hüseyin (50) ve Aydın Dündar (48) hayatını kaybetti. Kardeşlerin Afyonkarahisar’dan satın aldıkları otomobille memleketleri Gaziantep’e dönmek için yola çıktıkları belirtildi.

        ARACIN KONTROLÜNÜ YİTİRDİ

        DHA'nın haberine göre kaza, sabaha karşı Gaziantep otoyolu kuzey gişelerinde meydana geldi. Nihat Dündar’ın kontrolünü yitirdiği otomobil, E.A.'nın kullandığı TIR’a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        3 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobil sürücüsü Dündar ve yanındaki kardeşleri Hüseyin ve Aydın Dündar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        CENAZELERİ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

        3 kardeşin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından kardeşlerin cansız bedenleri, ailelerine teslim edildi.

        ALDIKLARI ARABAYLA EVE DÖNÜYORLARMIŞ

        Kardeşlerin Afyonkarahisar’dan satın aldıkları otomobille memleketleri Gaziantep’e dönmek için yola çıktıkları belirtildi.

        TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

        TIR şoförü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

