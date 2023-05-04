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Yeni Alzheimer ilacı, hastalığın ilerlemesini yavaşlatıyor

Eli Lilly ilaç şirketi, üçüncü faz çalışmalarını tamamladığı "donanemab" ilacının Alzheimer hastalığının ilerlemesini üçte bir oranda yavaşlattığını açıkladı

Yeni Alzheimer ilacı, hastalığın ilerlemesini yavaşlatıyor
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BBC TÜRKÇE
alzheimerGetty Images

Eli Lilly ilaç şirketi, üçüncü faz çalışmalarını tamamladığı "donanemab" ilacının Alzheimer hastalığının ilerlemesini üçte bir oranda yavaşlattığını açıkladı.

Uzmanlar, yakın zamana kadar "imkansız" olarak görülen bir durumun gerçekleştiğini belirtiyor.

Bu ilaç, geçtiğimiz Kasım ayında hastalığı yavaşlattığı kanıtlanan "lecanemab" ilacıyla benzer şekilde çalışıyor.

İkisi de antikorlar ve Alzheimer hastalarının beyninde oluşan "beta amiloid" adlı yapışkan maddeyi temizlemek üzere tasarlanıyorlar.

Amiloid, beyinde nöronlar arasında biriken bir protein. Bu proteinler, beyinde plakalar oluşturuyor.

İngiltere Ulusal Nöroloji ve Beyin Cerrahisi Hastanesi'nde bilişsel işlev bozuklukları kliniğinde çalışan Dr. Cath Mummery, onlarca yıldır Alzheimer tedavisi için yapılan çalışmaların seyrinin değiştiğini ve tedavi umudu doğduğunu belirtiyor.

Detayları yeni yayımlanan Eli Lilly şirketinin araştırmasına, 1734 erken evredeki Alzheimer hastası katıldı.

Donanemab, bu kişilere, beyinde oluşan plakalar kaybolana dek aylık olarak uygulandı.

Hastalık genelde yüzde 29, araştırmacıların yanıt verme olasılığının daha yüksek olduğunu düşündüğü bir grup hastada ise yüzde 35 oranında yavaşladı.

Ancak tedavinin üçte birlik oranla en sık görülen yan etkisi beyinde şişme olması.

Bu durum çoğunlukla hafif ya da asemptomatik olarak görüldü.

Ancak yüzde 1,6 oranında tehlikeli boyutlardaydı. İki gönüllü beyinde oluşan şişme sonucu yaşamını yitirdi.

Eli Lilly Müdür Yardımcısı Dr. Mark Mintun, ciddi ve hayati risk oluşturabilse de ilacın sağlayabileceği olası klinik faydaların onları yüreklendirdiğini söyledi.

Şirket, ilacın önümüzdeki aylarda hastanede kullanım onayının alınabileceğini açıkladı.

Bristol Üniversitesi'nden Dr. Liz Coulthard ilacın "belirgin yan etkileri" ve uzun vadeli verilerin eksikliğini vurguladı ancak "Alzheimer hastalığı olan insanların daha uzun süre iyi bir hayat yaşamasına yardımcı olabileceğini" söyledi.

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