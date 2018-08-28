SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Yeni Alzheimer ilacı
SAĞLIK
Haberler > SAĞLIK

Yeni Alzheimer ilacı umut veriyor

Alzheimer hastalığı için umut olarak değerlendirilen yeni bir ilaç hastalığın göstergesi olan, “amiloid” miktarını azaltmadaki başarısıyla dikkat çekiyor. İlacı yüksek doz alanlarda amiloid birikiminde yüzde 81 azalmanın yanında, erken dönem klinik bellek testi göstergelerinde yüzde 30’luk düzelme olduğu belirtiliyor.

28.08.2018 - 14:26 | Güncelleme: HABERTURK.COM

 

Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre 2018 Chicago Dünya Alzheimer Kongresi’nde açıklanan önemli bir çalışma heyecan yarattı.

 

Beyindeki amiloid plaklarının temizlenmesinin Alzheimer hastalığıyla mücadelede yeni bir umut olarak değerlendirildiğini ortaya koyan çalışmayla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Türker Şahiner, kendisinin de katıldığı kongrenin en önemli ve dikkat çekici konusunun bu ilaç olduğunu belirtti.  Kongrede sunulan çalışmada; anti-amiloid antikor olan BAN2401'in, erken evre Alzheimer hastası olan 856 kişide, beyinde biriken amiloid miktarını azaltmadaki olumlu etkisi gösterildi.

BELLEK TESTİ GÖSTERGELERİNDE DÜZELME

Tedavi farklı doz seviyelerinde uygulandığında 18 ay sonra, en yüksek doz ilacı alanların PET taramalarında ölçülen amiloid birikiminde yüzde 81'lik bir azalma meydana gelmesi dikkat çekti. Bunun dışında ilacı yüksek doz kullananlarda Alzheimer'ın erken dönem klinik bellek testi göstergelerinde de yüzde 30 oranında düzelme meydana geldiği görüldü.

RUHSAT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

BAN2401’in, iki yıl önce, amiloidi temizleyen aducanumab olarak bilinen başka bir antikor denemesinden sonra elde edilen umut verici bulgular sonrası geliştirildiği belirtiliyor. Aducanumab ile görülen yan etkilerin, BAN2401 uygulanan hastalarda çok daha hafif seyrettiğine dikkat çekiliyor. Dünya Alzheimer Derneği'nde Bilimsel Araştırma İzlem direktörü James Hendrix bu sonuçlara dikkat çekerek, “PET taramaları ile amiloid düzeyinin düştüğü hastalarda daha iyi bilişsel test sonuçlarının alınması amiloid hipotezi lehine güçlü bir gösterge oldu” diyor. İlacı geliştiren firmaların şimdi Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi’nin ( FDA) istediği standartları sağlayıp ruhsat çalışmalarını başlattıklarını belirtiliyor.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X