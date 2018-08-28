Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre 2018 Chicago Dünya Alzheimer Kongresi’nde açıklanan önemli bir çalışma heyecan yarattı.

Beyindeki amiloid plaklarının temizlenmesinin Alzheimer hastalığıyla mücadelede yeni bir umut olarak değerlendirildiğini ortaya koyan çalışmayla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Türker Şahiner, kendisinin de katıldığı kongrenin en önemli ve dikkat çekici konusunun bu ilaç olduğunu belirtti. Kongrede sunulan çalışmada; anti-amiloid antikor olan BAN2401'in, erken evre Alzheimer hastası olan 856 kişide, beyinde biriken amiloid miktarını azaltmadaki olumlu etkisi gösterildi.

BELLEK TESTİ GÖSTERGELERİNDE DÜZELME

Tedavi farklı doz seviyelerinde uygulandığında 18 ay sonra, en yüksek doz ilacı alanların PET taramalarında ölçülen amiloid birikiminde yüzde 81'lik bir azalma meydana gelmesi dikkat çekti. Bunun dışında ilacı yüksek doz kullananlarda Alzheimer'ın erken dönem klinik bellek testi göstergelerinde de yüzde 30 oranında düzelme meydana geldiği görüldü.

RUHSAT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

BAN2401’in, iki yıl önce, amiloidi temizleyen aducanumab olarak bilinen başka bir antikor denemesinden sonra elde edilen umut verici bulgular sonrası geliştirildiği belirtiliyor. Aducanumab ile görülen yan etkilerin, BAN2401 uygulanan hastalarda çok daha hafif seyrettiğine dikkat çekiliyor. Dünya Alzheimer Derneği'nde Bilimsel Araştırma İzlem direktörü James Hendrix bu sonuçlara dikkat çekerek, “PET taramaları ile amiloid düzeyinin düştüğü hastalarda daha iyi bilişsel test sonuçlarının alınması amiloid hipotezi lehine güçlü bir gösterge oldu” diyor. İlacı geliştiren firmaların şimdi Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi’nin ( FDA) istediği standartları sağlayıp ruhsat çalışmalarını başlattıklarını belirtiliyor.

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