Gece vardiyası kalbi vuruyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık YENİ ARAŞTIRMA! Gece çalışmak kalp ritim bozukluğuna yakalanma riskini artırıyor - Haberler
ABONE OL

Gece çalışmak kalp ritim bozukluğuna yakalanma riskini artırıyor

Yeni bir araştırma, gece vardiyasında çalışanların kalp ritim bozukluğuna yakalanma riskinin daha fazla olduğunu ortaya koydu

YENİ ARAŞTIRMA! Gece çalışmak kalp ritim bozukluğuna yakalanma riskini artırıyor - Haberler
Gece vardiyası kalbi vuruyor!
0:00 / 0:00
AA

European Heart Journal'da yayımlanan ve Şanghay Ciao Tong Üniversitesi Tıp Fakültesinin yürüttüğü çalışmada, 286 bin 353 çalışanın sağlık verileri incelendi.

Araştırmacılar, gece vardiyasında çalışanlarda düzensiz ve genellikle hızlı kalp ritmine neden olan kalp rahatsızlığı atriyal fibrilasyon (AF) gelişme riskinin gündüz çalışanlara göre daha yüksek olduğunu tespit etti.

RİSK YÜZDE 12 ARTIYOR

Çalışmada sürekli gece vardiyasında çalışanların, gündüz çalışanlara kıyasla atriyal fibrilasyon riskinin yüzde 12 arttığı saptandı.10 yıl veya daha uzun süre ayda ortalama 3 ila 8 gece çalışanlarda, atriyal fibrilasyon görülme riskinin gündüz çalışanlarına kıyasla yüzde 22'ye yükseldiği belirtildi.

Araştırma ekibinden Tulane Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümünden Lu Çi, yaptığı açıklamada, "10 yıldan fazla gece vardiyasında çalışan kadınların erkeklere göre atriyal fibrilasyona yakalanma riskinin daha fazla olduğunu gördük. Gece çalışan kadınların bu rahatsızlığa yakalanma risklerinin gündüz çalışanlara göre yüzde 64 daha fazla olduğunu belirledik" ifadesini kullandı.

Lu, ayrıca haftada 150 dakika veya daha fazla orta yoğunlukta fiziksel aktivitede bulunanların ömür boyu gece vardiyası çalışmasına maruz kaldıklarında yetersiz fiziksel aktivitede bulunanlara göre daha düşük atriyal fibrilasyon gelişme riskine sahip olduğunun saptandığını belirtti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İsrail’de 40 yaş üstüne ve öğretmenlere üçüncü doz Covid-19 aşısı yapılacak
SAĞLIK İsrail’de 40 yaş üstüne ve öğretmenlere üçüncü doz
20 Ağustos Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika haberleri corona vaka sayısı! Güncel tablo
SAĞLIK İşte Koronavirüs vaka ve vefat sayısı
SON DAKİKA! 19 Ağustos koronavirüs tablosu 2021 açıklandı! Corona vaka sayısı
SAĞLIK Koronavirüs salgınında can kaybı artıyor
SON DAKİKA! Bakan Koca'dan PCR testi açıklaması! PCR testi ücretsiz mi ücretli mi olacak?
SAĞLIK Bakan Koca'dan PCR testi açıklaması
Son dakika: Koronavirüs tablosu vaka sayısı AÇIKLANDI! Bugün (19 Ağustos) corona vaka sayısı kaç?
SAĞLIK 19 Ağustos Güncel koronavirüs vaka sayıları
Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz'dan gençlere Kovid-19 aşısı çağrısı
SAĞLIK İl Sağlık Müdürü: Eğitim hayatlarına devam edebilmeleri için. ...
Biontech yan etkileri kaç gün sürer? Biontech aşısı kaç doz vurulmalı, yan etkileri neler? Biontech koruma ora
SAĞLIK Biontech aşısı yan etkileri ne?
Delta virüsü belirtileri nedir? Delta virüsü nedir? İşte Delta Plus varyant belirtileri
SAĞLIK Delta varyantı belirtileri nelerdir?
Türkiye'nin çift kol nakli yapılan 5. hastası Ayılmazdır kollarını kullanacağı günü bekliyor
SAĞLIK Kollarını kullanacağı günü bekliyor
SON DAKİKA: Yerli aşı mı Çin aşısı mı daha etkili? Cevap 168 gün sonra belli olacak - Haberler
SAĞLIK Yerli aşı mı Çin aşısı mı daha etkili?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.