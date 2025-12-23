Asgari ücret zammı hesaplama 2026 Ocak: Yüzde 20, 25, 30, 35 zam senaryoları! Asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri çalışanlar ve işverenler tarafından yakından takip ediliyor. Asgari ücrete yapılacak zam oranını belirlemek üzere bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, iki toplantıyı geride bıraktı. Merakla beklenen 3. toplantı tarihi de duyuruldu. Süreç devam ederken asgari ücrete ne kadar zam geleceği merak ediliyor. Olası zam ihtimalleri yüzde 20 ile yüzde 35 arasında bulunuyor. Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Yüzde 20, 25, 30, 35 zamla asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? İşte tahmini 2026 asgari ücret zammı hesaplama...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantı tarihi açıklandı. Komisyon, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 23 Aralık Salı günü bir kez daha toplanacak. Pazarlık süreci devam ederken "Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?" sorusuna yanıt aranıyor. Henüz zam oranı kesinlik kazanmadı. Ancak yüzde 20 ile yüzde 35 arasındaki zam senaryoları gündemde konuşuluyor. Peki, yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Yüzde 20, 25, 30, 35 zamla asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? İşte 2026 asgari ücret için olası zam senaryoları...
ASGARİ ÜCRET MARATONU SÜRÜYOR
Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısını 12 Aralık’ta, ikinci toplantısını ise 18 Aralık'ta gerçekleştirdi.
İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ temsilcilerinin katılmadığı toplantılarda hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri yer aldı.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 3. TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde 23 Aralık Salı günü saat 18.00'de yapacak.
Bu toplantıda yeni asgari ücrete dair rakamsal bir teklifin gündeme gelmesi yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.
Üçüncü toplantıdan da uzlaşı çıkmazsa, komisyon dördüncü kez toplanarak nihai kararı verecek.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 22 BİN 104 LIRA
Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?
Son yıllardaki uygulamalara bakıldığında asgari ücret zammının genellikle gerçekleşen enflasyonun altında, beklenen enflasyonun ise üzerinde olduğu görülüyor.
Merkez Bankası’nın son tahminlerine göre enflasyon 2025 yıl sonunda yüzde 31-33 aralığında, 2026 yılında ise orta noktası yüzde 16 olmak üzere yüzde 13-19 aralığında bekleniyor.
İŞTE 2026 ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASI ZAM SENARYOLARI
Yüzde 20
Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda, net ücret 26.525 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye çıkacak.
Yüzde 25
Yüzde 25 oranında zam yapılması durumunda, net ücret 27.630 TL, brüt ücret ise 32.506 TL olacak.
Yüzde 30
Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, net ücret 28.736 TL, brüt ücret 33.807 TL olacak.
Yüzde 35
Yüzde 35 artış halinde, net ücret 29.841 TL'ye, brüt ücret 35.107 TL'ye ulaşacak.
YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, nihai kararı belirleyene kadar dört toplantı yapması öngörülüyor. Fakat bazı durumlarda sürecin daha da uzamaması amacıyla üçüncü toplantıda da mutabakat sağlanabiliyor. İşveren ve hükümet anlaşırsa oy birliği ile asgari ücreti belirleyebiliyor.
Yeni asgari ücretin 31 Aralık 2025 tarihine kadar belirlenip açıklanması gerekiyor.
Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.