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Yeni Astra'nın tasarımından ilk ipucu geldi

Alman üretici Opel, yeni nesil Astra’nın tasarımı hakkında ipuçları sunan ilk görsellerini paylaştı. Markanın elektrikliye geçiş stratejisini devam ettirecek olan yeni Astra'nın, farklı motor şanzıman çözümleriyle yollara çıkacağı belirtildi. Yapılan açıklamaya göre, Almanya’da tasarlanıp geliştirilen yeni nesil Astra’nın üretimine bu yılın sonunda Rüsselsheim’da başlanacak.

Yeni Astra'nın tasarımından ilk ipucu geldi
HABERTURK.COM

Stellantis Grubu markalarından Alman otomobil üreticisi Opel, yeni nesil Astra hakkında ilk ipuçlarını paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Almanya’da tasarlanıp geliştirilen yeni nesil Astra’nın üretimine bu yılın sonunda Rüsselsheim’da başlanacak.

Opel’in kompakt orta sınıfta elektrikliye geçiş yapan ilk modeli olacak olan yeni nesil Astra hakkında konuşan Opel CEO’su Michael Lohscheller, "Yeni nesil Opel Astra’nın güçlü bir izlenim bırakacağına ve yeni müşterileri markaya çekeceğine eminiz. Gelecek nesil Astra, kompakt sınıf modelimizin 30 yıllık tarihinde heyecan verici yeni bir sayfa açacak" dedi.

Opel'den paylaşılan görsellerde, ilk kez yeni Mokka’da yer alan 'vizör’ün daha da geliştirilen versiyonuna yer verildiği görülüyor. Ön cepheyi komple kaplayan Opel Vizör, ultra ince IntelliLux LED farlar gibi yenilikçi teknolojileri kendi bünyesinde bir araya getiren aracın, arka tasarımda ise markanın diğer yeni modellerinde olduğu gibi model ismi bagaj kapağının ortasında yer alıyor.

Aracın iç tasarımında ise tamamı cam yüzeye sahip olan iki geniş ekranın birbirine entegre edilmesi dikkat çekiyor. Sürücü odaklı yatay ekran mimarisi ile Pure Panel isimli dijital panelin fiziksel kumandaları en aza indirdiği görülüyor.

Almanya'nın Rüsselsheim bölgesinde geliştirilen yeni nesil Astra'nın, beş kapılı hatchback ve Sports Tourer versiyonu olmak üzere iki gövde tipiyle üretileceği kaydedildi.

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