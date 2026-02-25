Canlı
        "Yeni bir bölgesel eksen oluşturmaya çalışıyoruz"

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çok sayıda ülkeyle İran'a ve Müslüman Kardeşlere karşı yeni bir bölgesel eksen oluşturmak için çalıştıklarını iddia etti.

        Netanyahu, İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) yöneticileriyle yaptığı buluşmada konuştu.

        "Bir yandan, yaralı Şii ekseni bize meydan okuyor, ama elbette Müslüman Kardeşler'in Sünni ekseni de var." diyen Netanyahu, bunlara karşı çıkan ülkelerden oluşan bir eksen oluşturmanın İsrail için büyük bir önem taşıdığını ileri sürdü.

        Hindistan Başbakanı Narenda Modi'nin 25-26 Şubat'ta İsrail'e yapacağı ziyarete atıf yaparak bu ülkelerden bazılarının liderlerinin İsrail'i ziyaret ettiğini söyleyen Netanyahu, çok sayıda ülkeden oluşabilecek bu karşı eksenin bazı muhtemel ülkelerini de kendilerinin ziyaret ettiğini kaydetti.

        Gazze konusu

        Netanyahu, Gazze konusuna da değinerek Barış Kurulu ile Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılması konusunda anlaşmaya vardıklarını ileri sürdü.

        Hamas'ın silahsızlandırılmasının "kolay yoldan olmazsa zor yoldan" olacağını savunan Netanyahu, Gazze'nin bir daha İsrail'e tehdit oluşturmamasını sağlacaklarını iddia etti.

        Netanyahu, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği saldırıları da överek "Yüz binlerce yasadışı silah var. Bu stokları azaltmalı, ele geçirmeliyiz, çünkü zor günler gelebilir." diye konuştu.

