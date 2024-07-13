Yeni bir dil öğrenmeye mi başlayacaksınız, önce bu listeye bakın! 2024 yılında dünyanın en çok konuşulan 10 dili hangisi?

Peki, nasıl oluyor da MSA'nın bu kadar çok anadili olmayan konuşmacısı var? Bunun nedeni, MSA'nın gazetelerde, TV yayınlarında ve filmlerde yaygın olarak kullanılması, ancak insanların birbirleriyle konuşmamasıdır. Akademik bir dil olan MSA'yı edebiyatta ve siyasette görebilirsiniz, ancak günlük hayatta değil. Bu nedenle, Arapça öğrenmekle ilgileniyorsanız, bir lehçeyle başlayıp daha sonra ufkunuzu genişletmek için MSA öğrenmeniz daha iyi olur.