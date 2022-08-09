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BMW'nin Türkiye ve dünyada en çok satılan modeli 3 Serisi, yenilenen özellikleri ile satışa sunuldu.

Alman markanın güncel tasarım diline kavuşan araçta, çift krom çıtalarla yeniden yorumlanan BMW böbrek ızgaraları, inceltilmiş tasarıma sahip ön far grubu, önceki versiyonun aksine ters L formundaki gündüz aydınlatmaları, ön tamponda yer alan büyük hava girişi ve dikey olarak tasarlanmış hava perdeleriyle gibi farklılıklar bulunuyor.

Otomobilin sürücü ve sürüş odaklı kokpiti de Head-Up Display, Stop&Go Fonksiyonlu Aktif Cruise Control ve anahtarsız giriş sağlayan Konfor Erişim Sistemi gibi donanımlar sunuyor.

Makyajlı 3 Serisi'nde, markanın yeni modellerinde görülen 12.3 inç boyutundaki kavisli bilgi ekranı ve 14.9 inç boyutunda kontrol ekranı da kendine yer bulmuş durumda.

Alt konsolda yer alan geleneksel vites kolu ise makyaj operasyonu ile birlikte yerini yeni vites seçiciye bıraktı.

3 Serisi'nin kaputunun altında ise 1.6 litrelik, 4 silindirli, turbo beslemeli motor görev yapıyor. Bu motor 170 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. 8 ileri tam otomatik şanzımanla kombine edilmiş bu ünite, gücünü arka tekerleklere lineer biçimde aktarırken, otomobili 0'dan 100 km/s hıza 8.1 saniyede ulaştırıyor.