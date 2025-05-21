Yeni bölümden yeni tanıtım

SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’in merakla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

'Siyah Kalp’in 33'üncü bölüm 2'nci tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda, Nuh’un ameliyattan sağ salim çıkmasıyla herkes rahat bir nefes alırken, Tahsin de Nuh ve Sevilay’a verdiği düğün sözünü tutmak için harekete geçiyor. Tahsin, Sumru ile evlenmek istediğini söylerken ilişkilerine mutlu bir şekilde devam ediyorlar. Tanıtımın finalinde; Melek’in, Peri’nin Cihan’a “Ben, sensiz yapamıyorum” dediğini duymasıyla neler olacağı merak konusu oluyor.

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Yönetmenliğini; Murat Saraçoğlu ile Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaristliğini; Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Erkan Bektaş (Halil), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.