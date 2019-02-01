Alman üretici Volkswagen, yeni buggy aracının ilk tam elektrikli versiyonunu Mart ayı başında vitrine çıkaracak. Konsept modelin, Amerikan buggy araçlarından esintiler taşıdığı görülüyor.

Buggy ile ilgili bilgiler paylaşan Volkswagen Baş Tasarımcısı Klaus Bischoff, "Yeni elektrikli buggy, klasik bir aracın, modern bir versiyonunun nasıl görüneceğine dair bir fikir sunuyor. Elektrikli bir aracın da duygusal bağı yaratmasını hedefledik" dedi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ PLATFORMUNDA ÜRETİLECEK

1970'li yıllarda Beetle şasisi temel alınarak geliştirilen buggy, yeni versiyonunda modüler elektrikli araç alt yapıya sahip. Aracın yeni altyapısı, tam elektrikli platformun yalnızca seri üretimi yapılan modeller dışında da kullanılabilmesine izin veriyor.

Aracın orjinalinde olduğu gibi sabit tavanı veya kapıları bulunmuyor. Genel görünümde ise, büyük boyutta jantlar, off-road lastikler ve kapısız eşik tasarımı ile ön plana çıkıyor.

Volkswagen niş modeli, ilk neslinde 1980'li yıllara kadar üretilmiş ve yaklaşık 250 bin adetlik üretim rakamına imza atmıştı.



