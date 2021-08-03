Yeni çalışma! Covid-19’a bağlı ölümleri üçte bir oranında azaltıyor 0:00 / 0:00

Quercetin birçok sebze ve meyvede bulunup onlara renklerini veren bir flavonoid. Kırmızı soğan, üzüm, elma, çilek, kiraz, brokoli, turunçgiller, çay, sebze ve lahana önemli miktarda quercetin içeren gıdalar olarak sıralanıyor. Quercetin molekülü nöroprotektif, kardiyoprotektif, kemopreventif, antioksidan, antienflamatuar, antiviral ve antialerjik özelliklere sahip en popüler flavonoid takviyeleri arasında yer alıyor. Bu molekülün Covid-19’un yaşamımızı tümüyle değiştirdiği bu süreçte hastalığa bağlı ölüm oranlarını azalttığının klinik olarak ispatlandığı belirtiliyor.

ORTAK ÇALIŞMA SONUÇLARI BİLİM DÜNYASIYLA PAYLAŞILDI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, “Milano Üniversitesi Bilimsel Araştırma Laboratuvarı Sorumlusu Francesco Di Pierro’nun öncülüğünde Oxford Üniversitesi ile farklı ülkelerden araştırmacıların gerçekleştirdiği ve ‘İnternational Journal of General Medicine’ dergisinde yayımlanan bilimsel çalışma, Quercetin ile ilgili randomize, kontrollü, açık etiketli çok önemli yeni veriler elde edilmesini sağladı” diyor ve devam ediyor; “Çalışmada Covid-19 hastası 152 hastaya 30 gün boyunca günde 1000 mg Quercetin verildi ve hastalar takibe alındı. Çalışmanın sonunda Quercetin verilen hastaların hastanede kalış süresinde, oksijen tedavisi ihtiyacında, yoğun bakım ünitesine geçiş ve özellikle de ölüm sayısında önemli oranda azalma olduğu gösterildi. Bu çalışmada Quercetin’in güvenli bir molekül olduğu bir kez daha doğrulanmış oldu.”

COVİD-19’A BAĞLI ÖLÜM ORANLARI ÜÇTE BİR ORANINDA AZALDI

Klinik çalışma sonuçları, Quercetin ile ek tedavinin; Hastaneye yatışı ihtiyacını yüzde 68,2, hastanede yatış süresini yüzde 76.8, oksijen tedavisi ihtiyacını yüzde 93.3, en önemlisi de Covid-19’a bağlı ölüm oranlarını üçte bir oranında azalttığını gösteriyor.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopol)

MOLEKÜLÜN 3 ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ

Prof. Dr. Vefik Arıca; “Bu çalışma göstermiştir ki; Quercetin molekülünün 3 önemli özelliği: Antioksidan, Antiinflamatuar ve İmmünmodülatör etkileri olmasıdır. Bu etkiler sayesinde Quercetin; oksidatif stres ve iltihaplanmaları önleyip bağışıklığı artırabilmektedir. Francesco Di Pierro ve arkadaşları tarafından yapılan başka bir randomize, açık etiketli ve kontrollü klinik çalışmada 42 Covid-19'lu olgunun yarısına standart tedavi, yarısına standart tedavi+Quercetin verildi. Quercetin verilen grupta klinik ve laboratuvar sonuçlarının belirgin olarak daha iyi bulunduğu görüldü” diyor. (Viral klirens:pcr negatifleşmesi daha erken, semptomların sıklığı ve ciddiyeti daha az, ldh ve ferritinde daha hızlı düşüş.)

SALGINI HAFİFLETME GÜCÜ

Prof. Dr. Vefik Arıca, “Geçmişte koronavirüs hastalığından korunmada Quercetin molekülü ile ilgili çok sayıda bilimsel yayın yapılmış ve bu amaçla kullanılabileceği belirtilmişti. Bunun üzerine bazı ülkeler koronavirüsten korunmada Quercetin’i rutin protokolde uygulamaya başlamıştı. Bu çalışma ise, Quercetin’in, hastalığı önlemenin yanında tedavide ek olarak kullanılması halinde ciddi etki göstereceğini, hastalık yükünü azaltabileceğini ve salgını tüm dünyada hafifletebileceğini göstermesi açısından çok önemlidir.

TEDAVİ PROTOKOLÜNE EKLENMELİ

Quercetin molekülünün yanı sıra biyoemiliminin 5 kat, biyoyararlanımın ise 18 kat daha yüksek olduğu gösterilen Isoquersetin molekülünün de tedavi protokolüne eklenmesini öneren Arıca, “Quercetin’in antiviral ve antialerjik etkinliği nedeniyle aşı sonrası oluşan alerjilerde de faydalı olacağına inanıyorum. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde (Teknopol) Quercetin ve İsoquersetin ürünleri üretiyor. Bu önemli klinik çalışmadan sonra Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede koronavirüs tedavisine destek olarak bu molekülün kullanımı artacaktır.”

Prof. Dr. Vefik Arıca

DELTA VARYANTINA KARŞI ETKİLİ Mİ?

Prof. Dr. Vefik Arıca, “Delta varyantının yaygınlaştığı ve aşıların Delta varyantına karşı etkinliğinin tartışıldığı bugünlerde halkımıza mutlaka aşı yaptırmalarını, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından belirlenen kriterlere göre, aşı olanlar dahil GRAS statüsünde (genellikle güvenli olarak kabul edilir) kabul edilen bir ürün olan Quercetin’i düzenli kullanmalarını öneriyorum”diyor.

KULLANIM ÖNERİSİ

*Kullanım dozu olarak korunma amaçlı kullanımlarda sabah öğlen akşam 250 mg olmak üzere 750 mg,

*Temaslı ve Covid pozitif kişilere günlük 1000-1500 mg arası

*3 aylık günlük 1000 mg kullanımlarda klinik olarak olumsuz etki görülmediği belirtiliyor.

*Quercetin ve Isoquercetin molekülünü satın alırken yüzde 95 ve üstü saflıkta olması konusunda dikkatli olunması tavsiye ediliyor.