Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında deplasmanda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Yeni Çorumspor ile karşılaşıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakaları 25 ve 26 Eylül'de oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.
YENİ ÇORUMSPOR - KASIMPAŞA
STAT: Dr.Turhan Kılıççıoğlu
HAKEM: Kadir Sağlam
SAAT: 13.00
YAYIN: A Spor
YENİ ÇORUMSPOR: Onur, Mert, Osman, Batuhan, Eren, Ertuğrul, Kerem, Kıvanç, Muhammed, Murathan, Rıdvan
TEKNİK DİREKTÖR: Bahri Kaya
KASIMPAŞA: Ramazan, Veigneau, Çağtay, Fernandes, Özgür Çek, Veysel, Uğurcan, Heintz, Emirhan, Azad, Mustafa Pektemek
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş
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