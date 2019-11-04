Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yetkililer, artan hava kirliliğiyle mücadele kapsamında trafikte tek/çift rakam uygulamasına geçme kararı aldı.
Hintli yetkililer, havadaki mikro partikül oranının tehlikeli seviyelere ulaşmasının ardından halka evlerinden çıkmama uyarısında bulunmuştu.
Yeni Delhi yönetimi, gelişmelerin ardından Pazartesi günü trafikte tek/çift rakam uygulamasına geçildiğini duyurdu. Uygulamanın 15 Kasım'a kadar devam edeceği, kirlilik değerlerinin düşüş göstermemesi halinde sürenin uzatılabileceği belirtildi.
Uzmanlar, Yeni Delhi'deki hava kirliliğinin yarısından fazlasını, endüstri tesisleriyle birlikte otomobillerden çıkan emisyon gazlarının oluşturduğunu vurguluyor.
Kentte tüm okullar bugün kapalı kalırken, inşaat çalışmalarının da durdurulduğu açıklandı.
Bağımsız kaynaklara göre bugün itibariyle Yeni Delhi, dünyanın en kirli havasına sahip kenti konumunda yükseldi.
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