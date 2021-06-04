Yeni doğan bebeğini çöpe attı!

İstanbul’un Pendik ilçesinde dokuz aylık hamile olan T.A., bebeğini doğurduktan sonra çöpe attı. Korkunç olay hamile kadının sağlık kontrollerini yapan Halk Sağlık Merkezi'nin kadını aramasıyla ortaya çıktı.
Hamile kadını arayan Halk Sağlığı Merkezi hemşiresi kendisini merkeze çağırdı. Merkeze giden T.A. da olayı anlattı. Olay yerine gelen polis kadının ifadesini aldı.
İfadesi alınan kadın ölü doğması nedeniyle bebeğini çöpe attığını iddia etti. Kadının bebeği attığını iddia ettiği konteynıra bakan polis, bebeğin cansız bedenine ulaşamadı. Adliyeye sevk edilen kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili ise soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
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