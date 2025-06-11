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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yeni evlenen gençlere kampanya - İş-Yaşam Haberleri

        Yeni evlenen gençlere kampanya

        Arçelik ve Beko, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Aile ve Gençlik Fonu" kapsamında yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" çerçevesinde yeni ev kuran gençlerimize özel bir indirim kampanyası başlattı. Bakanlık tarafından yürütülen proje kapsamında 31 Aralık'a kadar beyaz eşya, ankastre, televizyon ve iklimlendirme gibi 11 kategoride her bir ürün için ayrı ayrı 5.000 TL indirim sağlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 12:35 Güncelleme: 11.06.2025 - 12:35
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        Arçelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yaptığı iş birliğiyle evlilik hazırlığındaki genç çiftlere özel bir indirim kampanyası sunuyor.

        31 Aralık 2025’e kadar geçerli olacak kampanya ile yeni evlenecek gençler, beyaz eşya, ankastre, televizyon ve iklimlendirme gibi 11 ayrı kategoride her bir ürün için 5.000 TL indirimle satın alma imkânı bulacak. Örneğin çiftler, her evin ihtiyacı buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, bulaşık makinesi, kurutucu, televizyon ve klima alışverişlerini Arçelik veya Beko’dan tek seferde gerçekleştirdiklerinde toplamda 35.000 TL’ye varan tasarruf sağlayabilecek. 11 ayrı kategorideki tüm ürünlerden aldıklarında indirim tutarı 55.000 TL’yi bulabilecek.

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        “AİLEYİ KORUMAK EN KIYMETLİ YATIRIMDIR”

        Konuyla ilgili açıklama yapan T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Aile bizi biz yapan değerlerin özüdür, kaynağıdır. Bu özü, bu kaynağı korumak, geleceğimize yapılan en kıymetli yatırımdır. Bu bilinçle 2025 yılını Aile Yılı olarak ilan ettik.” diye konuştu. Bakanlığın “evliliklerin daha sağlam bir temele oturması hedefiyle yürüttüğü” Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’nin 81 ilde yaygınlaştırıldığını hatırlatan Göktaş, Türkiye'nin dört bir yanından evlenecek gençlerin başvurularının alınmaya başlandığını ifade etti.

        Göktaş, "Şimdi de özel sektörümüzün değerli katkılarıyla her bir çiftimize hayat yolculuklarında yeni imkanlar sunuyor ve mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarına kadar ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri özel indirimlerle temin etmelerini mümkün kılıyoruz” şeklinde konuştu.

        “ÜLKEMİZ İÇİN HER ZAMAN GENÇLERİN YANINDAYIZ”

        70 yıllık köklü geçmişiyle üç kuşağın hayatına dokunan, yaşamlarında yer edinen bir şirket olmanın gururunu taşıdıklarını belirten Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ise şu şekilde konuştu: “Köklerini bu topraklardan alan bir şirket olarak her zaman ülkemizin yarınları için gençleri destekliyoruz. Ürün üretmenin ötesinde, hayatı kolaylaştıran ve sürdürülebilir kılan çözümlerle tüketicilerimiz için artı değer yaratıyor, ‘Teknolojiyle Hayatın Kalbinde’ yer alıyoruz. Kampanyamız ile gençlerimizin ihtiyaç duydukları ürünleri daha erişilebilir hale getiriyoruz. Her zaman gençlerimizin yanında yer almaktan mutluluk duyuyoruz.”

        TÜM SATIŞ KANALLARINDA GEÇERLİ

        Arçelik ve Beko’nun evlilik hazırlığındaki genç çiftlere özel sunduğu kampanya, markaların hem fiziksel mağazalarında hem de online satış kanallarında geçerli. Çiftler, e-Devlet Kapısı üzerinden temin edecekleri indirim koduyla, her markada bir kez kampanyadan yararlanabiliyor.

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