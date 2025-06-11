Yeni evlenen gençlere kampanya

Arçelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yaptığı iş birliğiyle evlilik hazırlığındaki genç çiftlere özel bir indirim kampanyası sunuyor.

31 Aralık 2025’e kadar geçerli olacak kampanya ile yeni evlenecek gençler, beyaz eşya, ankastre, televizyon ve iklimlendirme gibi 11 ayrı kategoride her bir ürün için 5.000 TL indirimle satın alma imkânı bulacak. Örneğin çiftler, her evin ihtiyacı buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, bulaşık makinesi, kurutucu, televizyon ve klima alışverişlerini Arçelik veya Beko’dan tek seferde gerçekleştirdiklerinde toplamda 35.000 TL’ye varan tasarruf sağlayabilecek. 11 ayrı kategorideki tüm ürünlerden aldıklarında indirim tutarı 55.000 TL’yi bulabilecek.

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“AİLEYİ KORUMAK EN KIYMETLİ YATIRIMDIR”

Konuyla ilgili açıklama yapan T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Aile bizi biz yapan değerlerin özüdür, kaynağıdır. Bu özü, bu kaynağı korumak, geleceğimize yapılan en kıymetli yatırımdır. Bu bilinçle 2025 yılını Aile Yılı olarak ilan ettik.” diye konuştu. Bakanlığın “evliliklerin daha sağlam bir temele oturması hedefiyle yürüttüğü” Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’nin 81 ilde yaygınlaştırıldığını hatırlatan Göktaş, Türkiye'nin dört bir yanından evlenecek gençlerin başvurularının alınmaya başlandığını ifade etti.