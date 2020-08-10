4 milyonluk Ferrari Türkiye'ye gelmeden tükendi

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İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari’nin yeni V8 motorlu coupe modeli Roma, Eylül ayında Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

Kendine özgü tasarımıyla ve Nuova Dolce Vita (yeni tatlı hayat) konseptiyle hayata geçen ve adını İtalya’nın başkenti Roma’dan alan modelden 2020 yılı içerisinde Türkiye’ye iki adet gelmesi planlanıyordu.

Yapılan açıklamaya göre, Eylül ayında Türkiye’ye gelecek iki adet Ferrari Roma’nın ikisinin de henüz Türkiye’ye gelmeden satıldığı kaydedildi.

1950 ve 1960’ların Roma’sını karakterize eden Ferrari Roma'nın, önde konumlanan turbo beslemeli V8 motorunun 7500 d/d’da 620 beygir güç ürettiği belirtildi.

Gücünü sekiz kademeli çift kavramalı otomatik şanzımanla tekerleklere ileten Roma'nın 100 km/s’ye 3.4 saniyede ulaştığı bilgisi verilirken, Roma’nın Türkiye satış fiyatının ise 3 milyon 981 bin TL olduğu açıklandı.