10 | 10

Yönetmen Doğa Can Anafarta, çekmeyi düşündüğü yeni 'Hababam Sınıfı' için şunları söyledi: "Çocukluğu bu filmlerle geçmiş bir yönetmen olarak benim için 'Hababam Sınıfı' teker teker her karakterden daha büyük, tüm karakterlerin oluşturduğu mükemmel harmonidir. Teknoloji gelişti, artık telefonlarımız, bilgisayarlarımız, sosyal medyamız, binlerce hobimiz var ama o günden bugüne değişmeyen şey dostluğumuz. Yeni oluşturacağımız oyuncu grubuna bu yüreği aşılayıp, nostaljik görüntülerle modern dünyayı birleştireceğiz. Tabii önümüzdeki en zorlu süreç yeni 'Hababam Sınıfı'nı oluşturmak. Efsane bir oyuncu kadrosunun yeniden çevriminde rol alacak, cesur ve yetenekli arkadaşlarla yola çıkacağız. Sınıfı oluştururken, orijinal filmin gittiği yoldan giderek rol almak isteyen herkese bir şans vermeye karar verdik. Yeni Hababam’ın karakterlerini sosyal medya ilanıyla yayınlayarak tanınmamış fakat yeteneğine güvenen insanlara bir deneme çekip bize yollama imkanı sunuyoruz. Süreç ilerledikçe beğendiklerimizle görüşüp birbirleriyle uyumlarına bakacağız. Tabii bu arada deneyimli oyuncularla da görüşmeye devam edeceğiz. Amacımız finalde çok uyumlu, edepli, ahlaklı, yetenekli ve yıllarca bir arada kalacak bir sınıf oluşturmak."