'Hababam Sınıfı'nın 2019 versiyonu için vatandaş oyuncu seçmeleri başlıyor
03.09.2018 - 11:54 | Güncelleme:
Mehmet Çalışkan'ın haberine göre yeni 'Hababam Sınıfı'nda rol alacak kişiler halktan seçilecek. Yapılacak seçmeler sonrasında belirlenecek kişiler oyunculuk eğitimi aldıktan sonra kamera karşısına geçecek
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'Hababam Sınıfı'... Rıfat Ilgaz'ın Dolmuş Dergisi'nde yazmaya başladığı öykülerden bir bölümünün birleştirerek 1957'de yayımladığı roman. 1957 ile 1987 arasındaki 30 yılda 5 'Hababam Sınıfı' romanı yayımlandı. Hababam Sınıfı (1957) Hababam Sınıfı Baskında (1972) Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1972) Hababam Sınıfı Uyanıyor (1972) Hababam Sınıfı İcraatın İçinde (1987)
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1975'te Ertem Eğilmez, 'Hababam Sınıfı'nı aynı adla sinemaya uyarladı. Fotoğrafta Eğilmez, asistanı Kartal Tibet ve filmin oyuncuları Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Ahmet Sezerel ile yaptığı toplantılardan birinde sette neler istediğini anlatırken görülüyor.
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'İnek Şaban', 'Damat Ferit', 'Badi Ekrem', 'Kel Mahmut', 'Hafize Ana', 'Güdük Necmi', 'Hayta İsmail', 'Domdom Ali', 'Tulum Hayri', 'Paşa Nuri', 'Külyutmaz Necmi', 'Kürt Sıtkı' gibi karakterler fenomen haline geldi.
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'Hababam Sınıfı'nın 1975-1981 arasındaki klasik serisinde 6 film çekildi.
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Klasik serinin 6 filmi şunlar: Hababam Sınıfı (1975) Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1976) Hababam Sınıfı Uyanıyor (1977) Hababam Sınıfı Tatilde (1978) Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (1979) Hababam Sınıfı Güle Güle (1981)
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Günümüzde 'Hababam Sınıfı' filmleri yayınlandığı televizyon kanallarında hâlâ yüksek izlenme oranlarına ulaşıyor.
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Bugüne kadar 'Hababam Sınıfı 5 kez tiyatroya da uyarlanırken 1 kez de müzikal olarak sahnelendi. 'Hababam Sınıfı', ilk kez 1966'da oyunlaştırıldı. Oyunun kadosundaysa Zeki Alasya, Metin Akpınar, Ercan Yazgan, Ahmet Gülhan, Ali Yalaz, Ulvi Uraz ve Zihni Küçümen yer aldı. Bir erkek karakter olan 'İnek Şaban', kadın oyuncu Suzan Uztan tarafından canlandırıldı.
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Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez, 2004'de 'Hababam Sınıfı'nın modern serisini başlattı. Eğilmez, 3 yıl arka arkaya 'Hababam Sınıfı Merhaba', 'Hababam Sınıfı Askerde' ve 'Hababam Sınıfı Üçbuçuk'u çekti. Dönemin en çok izlenenleri arasında yer alan 3 filmin toplam izleyici sayısı 6 milyon 237 bin 446. Toplam hasılatsa 32 milyon 107 bin 159 TL. Modern serinin filmlerinde başroleri Mehmet Ali Erbil, Zeki Alasya, Halit Akçatepe, Mehmet Ali Alabora, Hülya Koçyiğit, Peker Açıkalın, Hülya Avşar, Şafak Sezer, Cengiz Küçükayvaz, Dost Elver ve Ayşen Gruda paylaştı.
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Hann Media'nın yapımcısı olduğu, senaryosunu Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey’in yazdığı yeni 'Hababam Sınıfı'nın yönetmeni Doğa Can Anafarta. 2019'da gösterime girecek olan filmin oyuncu kadrosunu halktan kişiler oluşturacak. 'Hababam Sınıfı'nda rol almak isteyenler başvuru yapacak. Daha sonra yapılacak seçimle filmde kamera karşısına geçecek kişiler belirlenecek.
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Yönetmen Doğa Can Anafarta, çekmeyi düşündüğü yeni 'Hababam Sınıfı' için şunları söyledi: "Çocukluğu bu filmlerle geçmiş bir yönetmen olarak benim için 'Hababam Sınıfı' teker teker her karakterden daha büyük, tüm karakterlerin oluşturduğu mükemmel harmonidir. Teknoloji gelişti, artık telefonlarımız, bilgisayarlarımız, sosyal medyamız, binlerce hobimiz var ama o günden bugüne değişmeyen şey dostluğumuz. Yeni oluşturacağımız oyuncu grubuna bu yüreği aşılayıp, nostaljik görüntülerle modern dünyayı birleştireceğiz. Tabii önümüzdeki en zorlu süreç yeni 'Hababam Sınıfı'nı oluşturmak. Efsane bir oyuncu kadrosunun yeniden çevriminde rol alacak, cesur ve yetenekli arkadaşlarla yola çıkacağız. Sınıfı oluştururken, orijinal filmin gittiği yoldan giderek rol almak isteyen herkese bir şans vermeye karar verdik. Yeni Hababam’ın karakterlerini sosyal medya ilanıyla yayınlayarak tanınmamış fakat yeteneğine güvenen insanlara bir deneme çekip bize yollama imkanı sunuyoruz. Süreç ilerledikçe beğendiklerimizle görüşüp birbirleriyle uyumlarına bakacağız. Tabii bu arada deneyimli oyuncularla da görüşmeye devam edeceğiz. Amacımız finalde çok uyumlu, edepli, ahlaklı, yetenekli ve yıllarca bir arada kalacak bir sınıf oluşturmak."
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