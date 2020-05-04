Pandemi nedeniyle gösterim tarihi 20 Kasım'a ertelenen tarihi ertelenen 'Hababam Sınıfı' serisinin 11'inci filmi olan 'Hababam Sınıfı Yaz Oyunları'nı Doğa Can Anafarta yönetirken filmde başrolleri Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Yusuf Çim, Fırat Albayram, Hakan Meriçliler, Giray Altınok, Deniz Akkaya, Öykü Çelik, Loughnan, Mert Denizmen, Reyhan Ulu Ekinci, Doğan Akdoğan ve onur konuğu olarak Mehmet Ali Erbil paylaştı.

Giray Altınok, Muammer Tali ve Levent Çimen'in senaryosunu yazdığı 'Hababam Sınıfı Yaz Oyunları'nın konusu şöyle: Kıbrıs'ta her yıl düzenlenen Liseler arası geleneksel yaz oyunları'na bu yıl Özel Çamlıca Lisesi de katılma hakkı kazanır. Okulun sahibi Pinti Lütfullah bu yarışma için Fen Bölümünden dört öğrenci seçer. Fakat Hababam'ın planı devreye girer ve bu dört öğrencinin yerine Yakışıklı, Racon, Format ve Dede Kıbrıs uçağındaki yerlerini alırlar. Şampiyon olmayı hiç umursamayan ve tek amaçları güzel bir tatil olan Hababam için bu yarışma, arkadaşlık ve dayanışmanın değerini anladıkları unutulmaz bir maceraya dönüşecektir.