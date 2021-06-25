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Japon otomotiv üreticisi Honda, Civic Hatchback'in 11’inci nesline ait ilk görüntüleri yayınladı. Yeni neslinde standart olarak e:HEV logosunu taşıyacak olan Civic Hatchback, Honda’nın hibrit ürün gamına eklenen en yeni model olarak öne çıkıyor.

1972'deki lansmanından bu yana, 170 ülkede 27 milyondan fazla satışı gerçekleşen Civic, hibrit motoru ile 2022 yılının sonbaharından itibaren Avrupa'da satışa sunulacak.

Yapılan açıklamaya göre, Honda’nın e:Technology markası altında yer alan e:HEV (hibrit elektrikli araç) logosu taşıyan yeni Civic Hatchback, Honda’nın hedeflerinde önemli bir kilometre taşı olacak.

Civic Hatchback ile birlikte Japon markanın, 2022 yılına kadar Avrupa’daki tüm ana akım modellerinin hibrit güç aktarma teknolojisine sahip olma hedefine ulaşacağı kaydedildi.

Honda’nın ‘Elektrikli Vizyon Stratejisi’ kapsamında 2020 yılında satışa sunulan CR-V, kısa süre önce satışa çıkan Jazz ve Jazz Crosstar ve bu yılın sonlarında satışa çıkması planlanan tamamen yenilenen HR-V modellerinde kullanılan hibrit motor teknolojisi son olarak yeni Civic Hatchback'te kendine yer bulacak.