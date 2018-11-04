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Yeni Kaledonyalılar bağımsızlık için sandık başına gitti

Büyük Okyanus’un güneydoğusunda yer alan Yeni Kaledonya’da oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 174 bin seçmen, Fransa'nın bir parçası olarak kalmak veya bağımsızlık için düzenlen referanduma katılıyor

04.11.2018 - 08:00 | Güncelleme: AA

Yeni Kaledonya halkı Fransa’dan bağımsızlık konusunda bugün sandık başına gitti. AA'nın haberine göre; referandum çalışmaları esnasında ülkenin yerli halkı Kanaklar ve bağımsızlık yanlısı gruplar tarafından düzenlenen kampanyalarda ''sömürgeci otoritelerin prangalarından kurtulalım'' sloganı öne çıktı.

Bağımsızlık yanlılarının oy oranının yüzde 50’nin altında olduğunu bildiren gözlemciler, referandum sonucunun Fransa’ya bağlı kalmak şeklinde çıkabileceğini belirtiyor. 

REFERANDUM SONUÇLARININ HAFTA İÇİNDE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR 

Referandumda ayrılık taraftarlarının kazanması durumunda 1977’de Cibuti ve 1980 yılında Vanuatu’dan sonra Yeni Kaledonya da Fransa’dan bağımsızlığını kazanmış olacak. Aksi neticede Fransa ile yapılan anlaşma uyarınca, Yeni Kaledonyalılar 2022 yılından önce yeni bir referanduma gidebilecek.

Fransa Parlamentosunda iki milletvekili ve iki senatör tarafından temsil edilen Yeni Kaledonya, Fransa’dan her yıl 1,3 milyar avro mali destek alıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesi için stratejik öneme sahip Yeni Kaledonya’ya mayıs ayında gerçekleştirdiği ziyaretinde Fransa’nın ‘‘Yeni Kaledonya olmadan daha az güzel’’ olacağını vurgulamıştı.

1853 YILINDAN BU YANA FRANSIZ SÖMÜRGESİ

Fransa’nın 1853 yılında ilhak ettiği Yeni Kaledonya, bu tarihten itibaren 1946 yılına kadar sömürge bölgesi oldu, 2003 yılına kadar da Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu içerisinde yer aldı. 2003 yılında gerçekleştirilen anayasa değişikliği sonucu Fransa'ya bağlı özerk bir bölge olarak konumlandırıldı.

Yaklaşık 275 bin nüfuslu ve 18 bin 576 kilometrekare yüzölçümüne sahip Yeni Kaledonya'da yerli halk Kanaklar nüfusun yüzde 44’ünü oluşturuyor. Hükümet başkanlığını Philippe Germain’in yürüttüğü Yeni Kaledonya’da resmi dil Fransızca, başkent ise Noumea.

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