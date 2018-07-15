İHA'da yer alan habere göre; 2018 yılı itibariyle yeni kimlik alanların sayısı 16 milyona yaklaştı.
Başvurular ekimlikrandevu.nvi.gov.tr adresinden ya da “Alo 199 Kimlik hattı”nı arayarak yapılabiliyor.
YENİ KİMLİK KARTI İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik kartı başvurusu için son 6 ay içinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf ve kimlik beyanı için nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı bir belgenin olması yeterli olacak.
YENİ KİMLİK KAÇ GÜNDE GELİR?
Yeni kimlik için başvuru yaptıktan sonra hemen yeni kimlik kartınız verilmemektedir. Başvuru aşamasında sizden bütün bilgiler talep edilerek başvurunuz alınır.
Daha sonra kimlik başvurunuz Ankara`da bulunan Kimlik Üretim yerine iletilerek kimliğiniz çıkarılır. Kimlik kartının basımından sonra PTT vasıtası ile ibraz etmiş olduğunuz adresine gönderilme süresi yaklaşık olarak 15 gün olarak belirlenmiştir.
YENİ KİMLİK KARTLARI ÜCRETLERİ NE KADAR?
2018 yılı için yayınlanan değerli kağıtlar tebliğine göre değerli kağıt(kimlik kartı) ücretleri aşağıdaki gibidir.
– Kimlik yenileme ücreti: 18,5 TL – Kayıp kimlik: 37 TL – Evlilik nedeniyle kimlik değişimi: 18,5 TL – Eskiyen kimliği değiştirme: 18,5 TL – Yeni doğan bebek için kimlik çıkarma: ÜCRETSİZ – Yeni doğan bebek için kimlik çıkarma: 18,5 TL (Zamanında yapılmayan bildirim için)
Sağlık Bakanlığınca geliştirilen "e-rapor" sistemi sayesinde doğum raporları nüfus müdürlüklerinin görebileceği elektronik ortama aktarıldı, bebeği olan aileler kurumlar arasında dolaşmaktan kurtuldu. Uygulamayla yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek..
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci, "Sağlık kuruluşundan verilen doğum raporları nüfus müdürlüklerinin ekranlarında görülüyor. Bu pilot çalışma başarıyla gidiyor. Vatandaş doğum yapacak, nüfus müdürlüğü kısa süre sonra ona kimliğini getirecek.
Böylece vatandaş bürokrasi ile hiç uğraşmayacak, hastanede doğum yapacak, raporu düzenlenecek ve bebeğinin kimliğine kısa zamanda erişmiş olacak. Proje Ankara`da Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanıyor. Nüfus müdürlüklerince adrese kimlik gönderilmesi ile alakalı süreci yürütüyoruz. Bu konuda İçişleri Bakanlığı ile çalışıyoruz" diye konuştu..
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