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        Haberler Sağlık Yeni Kovid-19 Varyantı JN1 hızla yayılıyor! JN1 varyantına karşı ne yapmalı, belirtileri neler?

        Yeni Kovid-19 varyantı JN1 hızla yayılıyor! JN1 varyantına karşı ne yapmalı?

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un yeni ve hızla yayılan varyantı JN1'e dikkat çekiyor. DSÖ, bu gelişmeyi "dikkate alınması gereken varyant" kategorisine aldı. Özellikle boğaz ağrısı, ateş ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösteren JN1 varyantı, dünya genelinde etkisini gösteriyor. Peki bu virüse karşı ne yapılması gerekiyor?

        dtopcu@haberturk.com
        Giriş: 22.12.2023 - 17:23 Güncelleme: 22.12.2023 - 17:59
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        JN1 Varyantına karşı ne yapmalı?
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        Sağlık uzmanları, JN1 varyantının Omicron'un bir alt varyantı olduğunu ve birçok ülkede tespit edildiğini belirtiyor. Prof. Dr. İsmail Balık, yeni varyantın belirtileri ve alınması gereken önlemlere ilişkin Habertürk’e değerlendirmelerde bulundu. Balık, JN1 varyantının DSÖ tarafından izlenmesi gereken varyantlar arasında yer aldığını ve Kovid-19 sürecinde edinilen enfeksiyonlardan korunma alışkanlıklarının devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.

        BELİRTİLERİ NELER VE NE YAPMALI?

        Yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtiler gösterenlerin sağlık kuruluşlarına başvurmalarının önemine dikkat çeken Prof. Balık: “Bu belirtiler on gün veya daha uzun sürüyorsa o takdirde mutlaka sağlık kuruluşlarına gidilmesi gerekiyor.-” diye konuştu.

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        Düzenli el yıkamanın enfeksiyonların yayılmasının önlenmesinde %50 oranında etkili olduğunu belirten Balık, “Risk grubunda olanlar özellikle bu dönemlerde hastalık dönemlerinde kalabalık içine girmemeli. Girmek zorundalarsa mutlaka maske takacaklar. Ellerimizi yıkamak da bu enfeksiyonların bulaşmaması açısından çok önemlidir. Yüzde 50 oranında koruyor.” dedi.

        "DİĞER SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINDA ARTIŞ VAR!"

        Prof. Balık, diğer solunum yolu enfeksiyonlarında görülen artışlara da dikkat çekerek, “Hem poliklinik başvurularında hem kliniklere yatışlarda belirgin artış var. Sadece Kovid için değil diğer solunum yolu ile bulaşan diğer enfeksiyonlarda da belirgin bir artış var.” dedi.

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        #JN1 varyantı
        #prof. ismail balık
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