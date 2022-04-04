Toyota bünyesindeki premium otomobil üreticisi Lexus, NX modelinin ikinci neslini Türkiye’de satışa sunmaya başladı. Japon markanın D-SUV modeli NX, 1 milyon 650 bin TL’den başlayan fiyatlarla bayilerde yerini aldı. Otomobil, 2.5 litre hibrit ve plug-in hibrit seçenekleri ile Türkiye'ye geldi.

Yeni NX'in Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye lansmanında markanın geleceğine yönelik açıklamalarda bulunan Lexus Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı & CEO'su Ali Haydar Bozkurt, "Markamızın daha çok tanınmasına ve bilinirliliğinin artmasına odaklandığımız ilk 5 yılı geride bıraktık. Şimdi ikinci 5 yıllık dönemdeyiz ve ‘atak planımız’ çerçevesinde adetlerimizi artıracağımız bir sürece giriyoruz. Bu planın arkasında da gelecek dönemde Lexus markasının özellikle Türkiye pazarına da uygun yeni ürünler sunacak olması yatıyor. Lexus global anlamda büyük bir değişim sürecinde ve bu stratejik dönüşüm ürün anlamında NX ile başlıyor. 2022 Lexus’un koşmaya başlayacağı yıl olacak, bu tempo gittikçe hızlanacak" dedi.

HEDEF YÜZDE 20 PAZAR PAYI

Lexus'un 2025’e kadar sunacağı 20 adet yeni veya yenilenmiş ürünle lansman atağı başlattığını vurgulayan Bozkurt, "Global anlamda yeni vizyonumuzu yansıtan her pazara uygun araçlarla yeni bir sayfa açıyoruz. NX’den sonra bunun devamını da önümüzdeki yıl yoğun lansman takvimiyle Türkiye’de de göreceksiniz. Birçok farklı segmentte olmak üzere 9 model seçeneği sunacağız. Şu anda mevcut ürün gamımızla premium segmentin yüzde 11’ine hitap ederken, gelecek olan yeni ürünlerle 2023’ün sonunda bu oranın yüzde 20’ye ulaşmasını hedefliyoruz" bilgilerini verdi.

Türkiye’de markanın önümüzdeki beş yıllık stratejisini de açıklayan Bozkurt, "Hedefimiz her yıl bir önceki yılın üzerinde satış gerçekleştirmek. Bir bulunurluk sorunu yaşanmaması durumunda bu yıl da geçtiğimiz senenin üzerinde bir rakamla yılı kapatmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki sene de yeni lansmanlarla beraber adetlerimizin ciddi anlamda artmasını planlıyoruz. Ankara ve İstanbul dışındaki illerde de yer almak için de stratejimizi oluşturuyoruz. İzmir, Adana, Antalya ve Bursa olmak üzere yapılanmamızı genişletmek için görüşmeler içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

'250 ARAÇ İSTEDİK, 50 ARAÇ ANCA BULDUK'

Bozkurt, otomotiv endüstrisindeki sorunlara da değinerek, "Çip krizi yerini daha büyük bir kriz olan lojistik krizine bırakıyor gibi görünüyor. Gelişmeler 2022'yi markamız açısında kayıp bir yıl olarak kapatabilir. Rusya-Ukrayna savaşı daha çok uzarsa, kayıp yıl kavramı 2023'te de devam edebilir" dedi.

Markanın 2022 için satış hedefini 300 adet olarak açıklayan Bozkurt, "Biz 250 adet NX talep ederken, üretimin yeterli adetlerde yapılamaması ve dünyadaki yüksek talep yüzünden gelinen noktada en fazla 50 adet alabileceğiz gibi görünüyor. Fakat, önümüzdeki yıllarda Türkiye'de Lexus olarak yılda 2 bin adetlik satış rakamlarına ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

Ali Haydar Bozkurt, Lexus'un büyüme planları içerisinde filo satışların büyük yer tutacağının da mesajını verdi.

'PAZARI KURUMSAL VE ÖTV MUAFİYETLİ SATIŞLAR TAŞIYOR'

Otomotiv pazarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bozkurt, araç bulunurluk sorununun çok üst düzeyde devam ettiğini vurgulayarak, "Normal şartlar olsa pazar geçen yılki seviyeyi yakalardı, fakat öngörülemezlik yüzünden yıl sonu tahmini yapamaz hale geldik. Araç bulunsa bile pazarın geçen yılki seviyelerin daha ötesine geçeceğini zannetmiyorum. Çünkü geçtiğimiz yıla göre özellikle fiyatlar çok değişti. İnsanların kişi başı geliri yeterince bugünü yakalayacak kadar henüz gelişmedi. Otomotiv pazarını bugün kurumsal satışlar ve ÖTV muaf satışlar taşıyor. Perakende nispeten daha arkadan ve yavaş geliyor" dedi.

5 YENİ MODEL YOLDA

Lexus Operasyonlar Direktörü Murat Ertuğrul'un verdiği bilgiye göre ise, Lexus 2030 yılında Avrupa, Kuzey Amerika ve Çin’de tamamen elektrikli bir marka olacak.

Global olarak 2035’ten itibaren tamamen elektrikli otomobil markası haline gelecek Japon üretici, 2035’te Avrupa, Çin ve Kuzey Amerika’da yıllık 1 milyon elektrikli araç satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Ertuğrul, Türkiye'de 2023 sonuna kadar 2'si elektrikli ve 3'ü hibrit olmak üzere 5 yeni modelin lansmanını yapacaklarının da bilgisini verdi.

ÖLÇÜLERİ ARTTI

Yapılan açıklamaya göre, yeni NX modelinde GA-K platformunun kullanılması sayesinde daha dinamik bir sürüş elde edilirken, kabin içindeki yaşam alanı da artırıldı. Yeni NX'in, ilk nesil NX’e göre 20 mm daha uzun, 20 mm daha geniş ve 5 mm daha yüksek olduğu kaydedilirken, ayrıca aks aralığının 30 mm, ön iz açıklığının 35 mm ve arka iz açıklığının da 55 mm artırıldığı bildirildi.

Otomobili tasarımında ise Lexus’un kendine has ön panjurunun daha dik konumlandırıldığı dikkat çekerken, arka bölümde de yeni 'L' şekilli LED stop grubu ve aracın arka genişliği boyunca uzanan şerit ışıklandırmalar göze çarpıyor. Aynı zamanda NX’in arkasında artık logonun yerinde ‘Lexus’ yazısı yer alıyor.

Aracın iç mekanında ise markanın 'Tazuna' olarak adlandırdığı bir kokpit tasarımına yer veriliyor. Adını 'binicinin dizginleri kullanarak atını kontrol etmesini anlatan' Japonca bir kelimeden alan Tazuna konseptinin, 'eller direksiyonda, gözler yolda' anlayışıyla sezgisel bir sürüş sağladığı belirtiliyor.

Nesil değişimi ile birlikte kabinde en dikkat çeken değişikliğin multimedya ekranında yaşandığı göze çarpıyor. Daha keskin grafiklere ve daha fazla fonksiyona sahip yeni multimedya platformu, donanım paketine bağlı olarak 9.8 inç veya 14 inç dokunmatik ekranla tercih edilebiliyor.

Wi-Fi uyumlu sistem, Apple CarPlay ve Android Auto bağlantılarına da imkan tanıyor. Aracın bir diğer önemli yeniliği Japon üreticilerin araçlarında çok rastlanmayan ambiyans aydınlatma olarak dikkat çekiyor. Sistem, Avrupalı rakiplerine benzer olarak 64 farklı renk teması arasından da seçim yapılabilmesine olanak tanıyor.

KAPILARI DÜĞME İLE AÇILIYOR

NX dikkat çeken yeniliklerinden birisi de, kapı açma kolları olarak açıklanıyor. Lexus’un elektronik kapı açma sistemiyle donatılan ilk modeli unvanını alan NX, geleneksel iç kapı kolu yerine kapı paneline yerleştirilen düğmeye tek bir dokunuş ile kapılarını açıyor. Dış tarafta ise sabit kapı kolunun iç tarafında küçük bir düğme yer alıyor.

Japon evlerindeki geleneksel 'fusuma' sürgülü kağıt perdeli oda bölücü kapılardan esinlendiği belirtilen elektronik kapını, 'Güvenli Çıkış Asistanı' özelliğiyle kombine edildiği kaydedildi. Böylece kapının açılma anında arkadan bir araç, motosiklet veya bisiklet geldiğinde bunu algılayarak açılmayı önlediği bildirildi.

İKİ FARKLI GÜÇ SEÇENEĞİ İLE GELDİ

Yeni NX, Türkiye’de tam hibrit 350h ve plug-in hibrit NX 450h+ olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. 2.5 litre hibrit motora sahip NX 350h, 244 beygir ile ilk nesil NX'e göre yüzde 24 daha fazla güç üretiyor ve yüzde 10 civarında daha az CO2 salımı gerçekleştiriyor. Bu sayede performansı artan araç 0-100 km/s hızlanmasını 7.7 saniyede tamamlıyor. Otomobil 100 kilometrede 5.9 litre yakıt tüketiyor.

Lexus’un ilk plug-in hibrit modeli NX 450h+’ın hibrit sistemi ise, dört silindirli 2.5 litrelik hibrit motoru, 134 kW ön elektrik motoru ve 40 kW arka elektrik motoruyla kombine ediyor. Elektrik motorları dışarıdan kabloyla da şarj edilebilen 18.1 kWh’lık sınıfının en yüksek kapasiteli bataryasından güç alıyor.

NX 450h+ toplam güç olarak 309 beygir üretiyor ve bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 6.3 saniyede tamamlıyor. Araç, WLTP ölçümlerine göre 100 kilometrede 1.0-1.1 litre aralığında yakıt tüketimi sunuyor.

Tam elektrikli olarak yol alabilen NX ortalama olarak karma tüketimde 69-76 km elektrikli menzile sahipken, şehir içerisinde versiyona göre 98 kilometreye kadar sadece elektrik motoruyla yol alabiliyor. NX 450h+’ın bataryasının 2.5 saat civarında doldurulabildiği de verilen bilgiler arasında.

TÜM VERSİYONLAR 4x4

NX 350h ürün gamında tüm modeller 4x4 sürüş özelliğine sahip Business, Business Plus, Executive F Sport ve Exclusive donanım seçenekleriyle satışa sunuluyor. Bununla birlikte NX’in dışardan da kabloyla şarj edilebilen modeli plug-in NX 450h+ da 4x4 sürüş özellikleriyle Executive, F Sport ve Exclusive donanım seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

NX 350h’ın giriş seviyesi versiyonu 1 milyon 650 bin TL fiyata sahipken, plug-in NX 450h+ ise 2 milyon 375 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.