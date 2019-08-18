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Yeni Malatyaspor - Başakşehir | CANLI YAYIN

Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir, maçının canlı anlatımı HTSpor'da! Süper Lig'in 1. haftasında Yeni Malatyaspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor ile Okan Buruk önderliğindeki Medipol Başakşehir, Yeni Malatya Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor

Yeni Malatyaspor Medipol Başakşehir

Süper Lig'in 2019-2020 sezonunun 1. haftasında Yeni Malatyaspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor... Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayan Başakşehir, geçen sezonu 5. sırada noktayan Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. 

 

YENİ MALATYASPOR: 0 - BAŞAKŞEHİR: 0
(İlk yarı oynanıyor)

STAT: Yeni Malatya Stadı
HAKEM: Hüseyin Göçek
SAAT: 21.45
YAYIN: beIN Sports 2

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Özer, Robin, Hadebe, Erkan, Murat, Donald, Chaaleli, Bifouma, Fofana, Jahovic
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

BAŞAKŞEHİR: Mert, Çaiçara, Ponck, Chedjou, Behich, Soner, Azubuike, İrfan Can, Visca, Elia, Demba Ba
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

Yeni Malatyaspor'da sakatlığı devam eden savunma oyuncusu Issam Chebake ile kırmızı kart cezaları bulunan Arturo Mina ve Mustafa Akbaş, Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giymeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte ise sakatlıkları bulunan kaptan Mahmut Tekdemir ile Alexandru Epureanu, Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyecek.

AVCI GİTTİ, BURUK GELDİ

Süper Lig'de bu sezon da zirveyi zorlamayı hedefleyen Medipol Başakşehir'de, teknik direktör Abdullah Avcı'nın yerine Okan Buruk takımın başına getirildi. Avcı, Beşiktaş'ın başına geçerken, iki sezondur son haftaya kadar kovalanan şampiyonluk Okan Buruk ile yakalanmaya çalışılacak.

BAŞAKŞEHİR'DEN KADROYA 8 TAKVİYE

Geçen sezonu 67 puanla 2. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, transfer döneminde şu ana dek 8 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertliler, Fredrik Gulbrandsen, Enzo Crivelli, Okechukwu Azubuike, Miguel Vieira, Carlos Ponck, Aziz Eraltay, Muhammet Demir ve Furkan Soyalp'i kadrosuna dahil etti. Kulüp, Joseph Attamah'ı kiralık olarak Çaykur Rizespor'a gönderdi.

Sözleşmeleri sona eren kaptan Emre Belözoğlu, Emmanuel Adebayor, Riad Bajic, Serdar Taşçı, Fedor Kudriashov ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir'de, Alparslan Erdem'in de sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

BAŞAKŞEHİR SEZONU ERKEN AÇTI

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılan Medipol Başakşehir, sezonu erken açan takımlardan oldu. Turuncu-lacivertliler, bu turda Yunan ekibi Olympiakos ile sahasında oynadığı ilk maçı 1-0, rövanşı da 2-0 kaybetti. İstanbul ekibi, Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasından devam edecek.

HAZIRLIK MAÇLARINDA İYİ SİNYALLER VERMEDİ

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Medipol Başakşehir, Avusturya'da kamp çalışmalarını sürdürdü. İstanbul ekibi, Avusturya'daki kampta oynadığı 4 hazırlık maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Avusturya ekibi USK Anif'i 4-1 mağlup eden turuncu-lacivertliler, Hollanda'nın güçlü ekibi Ajax'a 2-1, Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach'a da 5-1 kaybetti. Medipol Başakşehir, bir başka Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'la ise 1-1 berabere kaldı.

Turuncu-lacivertliler, Yunan ekibi AEK ile oynadığı hazırlık maçından ise 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. İstanbul temsilcisi, sezon öncesi toplam 5 hazırlık maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

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