Ligde 5 haftadır 3 puana hasret kalan Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında lider Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Bu maç öncesinde Yeni Malatyaspor'un 34, Başakşehir'in ise 51 puanı bulunuyor.
YENİ MALATYASPOR - BAŞAKŞEHİR
SAAT: 16:00
HAKEM: Fırat Aydınus
STAT: Yeni Malatya
YAYIN: beIN SPORTS 1
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Seth, Murat Akça, Mustafa Akbaş, Bülent, Donald, Murat Yıldırım, Chebake, Guilherme, Aleksic, Adem
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, Mahmut, Epureanu, Kudryashov, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Arda, Robinho
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
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Ligde geride kalan 23 haftada 33 puan toplayan ve averajla haftaya 5. sırada giren Malatya temsilcisi, ligde en yakın rakibiyle arasında 5 puan bulunan lider Medipol Başakşehir'le mücadele edecek.
Turuncu-lacivertli ekip, ligde geride kalan 23 maçta 51 puan topladı. Ligde oynadığı son 5 maçı kazanamayan Evkur Yeni Malatyaspor ise 34 puana sahip.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında hafta içinde Göztepe'yi geçerek adını yarı finale yazdıran Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 5 maça çıkan galibiyet hasretini ise, bu karşılaşmayla sona erdirmenin planlarını yapıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maç, 1-1 berabere kalmıştı.
LİGDEKİ 4. RANDEVU
İki takım bu mücadeleyle birlikte ligdeki 4. randevularına çıkıyor. Bugüne kadar oynanan 3 maçta ise Başakşehir 2 galibiyet alırken, 1 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda İstanbul ekibi 4 gol atarken, sarı-kırmızılıların sadece 1 golü bulunuyor.
BAŞAKŞEHİR'DEN GEÇİT YOK
Abdullah Avcı’nın takımı, hem iç sahada hem de dış sahada rakiplerine kolay kolay gol atma şansı tanımıyor. Süper Lig’de kalesinde sadece 11 gol gören turuncu-lacivertliler, aynı zamanda bu sezon 14 maçta kalesini gole kapatarak bu alanda zirvede yer almayı başardı. Başakşehir, bunların yanında ligdeki son 5 maçında da sadece 1 gol yedi.
ÇIRAK, USTASINA KARŞI
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bir zamanlar yardımcılığını yaptığı Abdullah Avcı’ya ve eski takımı Medipol Başakşehir’e karşı puan ya da puanlar almak için mücadele ediyor.
Söz konusu mücadele tüm bunların yanında iki teknik adam için de ayrı bir önem taşıyor. 2014’ten 2017 yılına kadar Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın yardımcılığını yapan Erol Bulut, bu kez eski takımı ve eski hocasına karşı ter dökecek.
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şimdiye kadar ligde 3 defa karşı karşıya geldi. Bu maçların 2’sinde gülen taraf Avcı olurken, 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Abdullah Avcı’nın takımı bu mücadelelerde 4 gol atarken, sarı-kırmızılılar ise sadece 1 kez rakip ağları sarstı.
YENİ MALATYA STADYUMU
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