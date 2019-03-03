Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, ikinci yarıda beklediği sonuçları elde edemeyen Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olurken mücadelenin 44. dakikasında Fırat Aydınus, Başakşehir lehine penaltı çaldı.

Arda Turan, ceza sahasında Bülent ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalırken hakem Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi. Yeni Malatyasporlu futbolcular hakeme yoğun şekilde itiraz ederken Aydınus, VAR hakemleriyle ile irtibat kurdu ve görüşünü değiştirmedi.

Sosyal medyada bu penaltı tartışmalara neden olurken Aydınus'un pozisyon için VAR'a çağrılmaması da eleştirildi.