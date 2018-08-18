Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşıyor.

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Bursaspor'u 2-1 yenen sarı-lacivertliler, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz temsilcisi Benfica'ya elendi. Evkur Yeni Malatyaspor ise Spor Toto Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptı. Deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yenen Malatya ekibi, lige 3 puanla başladı.

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YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE



STAT: Yeni Malatya

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 21.45

YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Volkan, Hasan Ali, Skrtel, Neustadter, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Josef, Mehmet Ekici, Ayew, Barış, Slimani

TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu

SÜPER LİG PUAN DURUMU

HEDEF 10'DA 10

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u yenmesi halinde ligde üst üste 10. maçını kazanacak. Geçen sezon son 8 maçında puan kaybı yaşamayan sarı-lacivertliler, bu sezonun ilk haftasından da sahadan 3 puanla ayrıldı. Fenerbahçe ligde ayrıca 11 haftadır maç kaybetmiyor. Son olarak 4 Mart'ta Akhisarspor'a kaybeden sarı-lacivertliler, son 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Phillip Cocu Bizim için en önemli konu, Benfica maçını unutmak. Oyuncularımdan bu karşılaşmayı geride bırakmalarını istedim. Tamamen Yeni Malatya’ya odaklanmamız gerekiyor. Maç bizim için kolay olmayacak. Yine de şartlar ne olursa olsun, hedeften sapmamak için kazanmamız şart.

MALATYA'DA 3 EKSİK

Evkur Yeni Malatyaspor, sakatlık ve kart cezası nedeniyle 3 oyuncusundan Fenerbahçe önünde faydalanamayacak. Sarı-siyahlılarda sakatlıkları devam eden orta saha oyuncuları Okechukwu Azubuike ve Murat Yıldırım ile Göztepe karşılaşmasında kırmızı kart gören Issam Chebake, Fenerbahçe'ya karşı oynayamayacak.

Öte yandan, Evkur Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe resmi maçlarda daha önce 3 kez karşı karşıya geldi. Ligdeki oynanan iki maç da Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlanırken, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek maçı ise Evkur Yeni Malatyaspor kazandı.

YENİ MALATYASPOR'A PUAN VERMEDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk defa geçen sezon mücadele eden rakibiyle oynadığı 2 maçı da kazandı. Lig tarihinde ilk kez geçen sezon karşılaşan iki takımın mücadelesinde Fenerbahçe, rakibini İstanbul'da 3-1, deplasmanda ise 2-0 yenmişti.

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