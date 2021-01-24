Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY

STAT: Yeni Malatya Stadı

HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed, Chabake, Wallace, Semih, Kerim Hafez, Hadebe, Acquah, Youssouf, Adem, Kubilay, Umut Bulut

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Feghouli, Belhanda, Emre Akbaba, Arda Turan, Babel

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Ligin geride kalan 20 haftasında 19 maç yapan sarı-kırmızılı takım, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Galatasaray, topladığı 36 puanla haftaya lider Beşiktaş'ın 5, ikinci Fenerbahçe'nin ise 3 puan gerisinde 3. sırada girdi.

Yeni Malatyaspor ise 19 karşılaşmada 7 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşadı. 27 puan toplayan sarı-siyahlı takım, 9. sırada bulunuyor.

6 EKSİK

Galatasaray'da 6 futbolcu çeşitli nedenlerle Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir ile kırmızı kart cezalısı Mbaye Diagne müsabakanın kadrosunda yer almayacak. Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de maçta oynayamayacak.

İKİ İSİM SINIRDA

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, bugün kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında cezalı duruma düşecek.

DEPLASMANDA SON 4 MAÇIN 3'ÜNÜ KAYBETTİ

İç sahada 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Galatasaray, bu performansını deplasman müsabakalarına yansıtamıyor. Ligde dış sahada çıktığı son 4 maçın 3'ünde mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu süreçte sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Galatasaray, rakip sahadaki son 4 lig müsabakasında Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş'a yenilirken, Trabzonspor'u mağlup etti.

Bu sezon geride kalan 20 maçta kalesinde 17 gol gören ve ligin en az gol yiyen 2 takımından biri olan Galatasaray, son 4 dış saha karşılaşmasında rakiplerinin 8 golüne engel olamadı.

7. RANDEVU

İki ekip arasında daha önce yapılan 6 lig maçında sarı-kırmızılılar 3, sarı-siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 8 gole, Yeni Malatyaspor 5 golle karşılık verdi. İki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası maçı için karşı karşıya geldi. 12 Ocak'ta Malatya'da oynanan maçın normal süresi 0-0, uzatmaları ise 1-1 sona erdi. Penaltıları 7-6 alan Galatasaray tur atladı.