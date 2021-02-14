Yeni Malatyaspor puan peşinde

Yeni Malatyaspor takımı, 15 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını teknik direktör Hamza Hamzaoğlu gözetiminde Antalya'da sürdürdü.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek antrenman öncesi Yeni Malatyaspor TV'ye yaptığı açıklamada, Trabzonspor karşısında iyi oynadıklarını ancak mağlup olduklarını ifade etti.

Önlerinde Antalyaspor karşılaşması olduğunu kaydeden Gevrek, şöyle devem etti:

"Antalya maçından iyi puanla dönmek istiyoruz. Her karşılaşmaya galip gelmek için çıkıyoruz ama en kötü 1 puanla döneriz. Ligde 29 puanla 10. sıradayız. Bu kötü değil, iyi. Önümüzde uzun bir maraton ve 17 maç var. Bu sezon maç maç gidiyoruz, önce Antalyaspor maçını iyi bir sonuçla bitireceğiz. Bizim hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek."

Her maçı kazanamayacaklarını belirten Gevrek, "Biz genele bakalım. Daha önce kaybettiğimiz maçlar vardı, kazanabilirdik. Kazanamayacağımız maçları kazandık. Bu takım ligi iyi bir yerde bitirir. Taraftarlarımız takımlarına inansın ve sahip çıksın. Taraftarlarımız stada gelemiyor ama yürekleri ve duaları bizde." ifadelerini kullandı.

Hamzaoğlu ise Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarının iyi gittiğini belirtti.

Antalya maçında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını dile getiren Hamzaoğlu, "İyi bir mücadeleyle hak ederek, iyi bir sonuçla ayrılırız. Eksik oyuncumuz yok, sakat oyuncularımızda iyileşti. Ertaç, Olcay ve Eray'ın dışında çok ciddi sakatlığımız görünmüyor. Tam kadro hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.