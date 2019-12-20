Süper Lig temsilcisi BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 14'ünücü haftasında sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Eren Tozlu, maçı yarıda bırakarak oyun alanını terk etti. Çapraz bağından sakatlanan Eren Tozlu, özel bir hastanede ameliyat edildi. 6 ay sahalardan uzak olacak Eren'in tedavisi sürüyor.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
YORUMLAR