Mercedes-Benz'in SUV modeli GLC, makyajlı versiyonu ile Türkiye'de satışa sunuldu.

Benzinli ve dizel motor seçenekleriyle satışa sunulan GLC, dış tasarımındaki güncellemelerin yanı sıra, markanın yeni nesil multimedya sistemi 'MBUX - Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi' ile sınıfındaki rekabete dahil oldu.

Makyajla birlikte sürüş destek sistemleri de güncellenen araçta, distronic, aktif takip yardımcısı ve aktif direksiyon yardımcısı, sürücüyü mesafe takibi gibi yeni teknolojiler yer alıyor.

Aracın dış tasarımındaki yenilikleri ise, tasarımı elden geçirilen LED farlar ve çift kanatlı elmas formlu ön panjur oluşturuyor. Boyutları 17 ile 19 inç arasında değişen yeni jant alternatiflerinin de satışa sunulacağı bildirildi.

Yeni GLC'de yer alan 4 silindirli benzinli ve dizel motor seçenekleri, GLC 200, GLC 220 d 4MATIC, GLC 300 d 4MATIC isimleri ile satışa sunuluyor.

AMG'LERİN İKİ FARKLI GÜÇ SEÇENEĞİ VAR

Modelin performanslı versiyonu AMG GLC 63 4MATIC+’in tasarım, sürüş dinamikleri ve bağlanabilirlik özelliklerini de makyaj operasyonu çerçevesinde güncellendiği belirtildi.

Yeni ön farlara ve arka stop lambalarına kavuşan otomobilde, 21 inçlik jantlar isteğe bağlı olarak sunuluyor. 90 mm’lik trapez formlu çift egzoz çıkışına yer verilen otomobilde, AMG direksiyon ve yeni döşeme seçenekleri sunuluyor.

Coupé-SUV formundaki AMG GLC 63 4MATIC+, standart versiyonu haricinde bir de “S” modeline sahip. Her iki araçta da 4.0 litre hacimli V8-Biturbo motor görev yaparken, bu motorun iki farklı güç versiyonu bulunuyor.

Giriş seviyesinde 476 beygir (350 kW) güç ve 650 Nm tork üreten motor, “S” versiyonunda ise 510 beygir (375 kW) güç e 700 Nm tork üretiyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, GLC 63 4MATIC+, 0-100 km/s hızlanmasını 4.0 saniyede tamamlarken “S” versiyonu 3.8 saniyeye tamamlıyor.

Baz versiyon 250 km/s ile elektronik olarak sınırlandırılırken AMG Sürücü Paketli versiyonların 280 km/s maksimum hıza ulaşıabildiği de verilen bilgiler arasında.

Yeni GLC'de sunulan bir diğer yenilik de, ön ve arka aksları kademesiz olarak ayarlayan 'Dynamic Body Control' sistemi olarak açıklanıyor.

Söz konusu sistem ile sürüş modu seçilebilen süspansiyonla yollara çıkan aracın, sürüş koşulları, hız ve yol durumuna göre, motor, şanzıman ve direksiyon özellikleriyle birlikte her bir tekerleğin amortisör sertliği bağımsız olarak ayarlanıyor.

Otomobilin başlangıç fiyatı ise 508 bin TL olarak açıklanıyor.